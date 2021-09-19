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Kadınlar burada hem örgü örüyor hem de sosyalleşiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kadınlar burada hem örgü örüyor hem de sosyalleşiyor

Eskişehir'de yaşayan Selma Demirkan ve arkadaşı Afet Köseali, birlikte kurdukları örgü evinde hem örgü örüyor, hem de kursiyerleriyle gün havasında keyifli vakit geçiriyorlar.

Eskişehir'de yaşayan Selma Demirkan ve arkadaşı Afet Köseali, birlikte kurdukları örgü evinde hem örgü örüyor, hem de kursiyerleriyle gün havasında keyifli vakit geçiriyorlar.

Emekli olduktan sonra boş durmak istemeyen Eskişehirli Selma Demirkan, 30 yıl boyunca hayalini kurduğu örgü evini, 2 yıl önce arkadaşı Afet Köseali ile birlikte gerçekleştirdi. Demirkan ve Köseali, örgü evini kurmak için seçtikleri geniş mekanda kursiyerlerle birlikte çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyor. Herkesin kendi yiyecek ve içeceğini kendisinin getirebildiği örgü evinde kadınlar, hem örgü örebiliyor hem de sosyalleşebiliyorlar.

"Bir örgü evi açmak 30 yıllık hayalimdi"

Selma Demirkan uzun yıllardır hayalini kurduktan sonra 2 yıl önce hayata geçirdiği örgü evini anlattı. Emekli olmadan önce de işten kalan zamanlarında örgü örmeyi çok sevdiğini belirten Demirkan, "Emekli olduktan sonra 30 yıldır hayalini kurduğum örgü evini açmak istiyordum. Boş durmak bana göre değildi. 'Deneyeyim' dedim, ne kaybederim. Sonra da arkadaşım Afet Köseali ile birlikte başladık. Bu mekanı görünce çok beğendim. Oldukça büyük bir alanda kursiyerlerimizle birlikte faaliyette bulunuyoruz" dedi.

"Kursiyerlerimizle çok keyifli vakit geçiriyoruz"

Örgü evini kurdukları mekan hakkında konuşan Demirkan, buradaki faaliyetlerinden bahsetti. Kurs vakitlerinin kadın kadına gün havasında geçtiğini ifade eden Selma Demirkan, "Dükkanımız oldukça büyük, masalar sandalyeler koyduk. Hem müşterilerimiz hem de kursiyerlerimiz buraya gelip, diledikleri iplerden alabilir, burada yiyeceğini, içeceğini getirip örgüsünü örebilir. Zaten kursiyerlerimizle çok keyifli vakit geçiriyoruz. Yeni modeller, örnekler temin ediyoruz. Kadın kadına gün havasında geçiyor. Manzaramız çok güzel, yemyeşil ağaçlarla kaplı bir alan ve Eskişehir manzaralı. Tertemiz, mis gibi, bol oksijenli havası bu mekanı, örgü evimizi daha güzel bir hale getiriyor" diyerek mekanın olumlu yönlerini dile getirdi.

"Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz"

Müşteri ve kursiyerlerinin ev hanımları, öğretmenler, emekliler ve üniversite öğrencilerinden oluştuğunu belirten Selma Demirkan, kendileriyle genellikle sosyal medya hesapları aracılığıyla iletişime geçildiğini söyledi. Örgü evinde birçok dostluk ve arkadaşlık kurduklarını aktaran Demirkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonbaharla birlikte örgü örmenin en yoğun olduğu döneme giriyoruz. Yazın örülen çantaların, büstiyerlerin yerini artık kazaklar, hırkalar almaya başladı. Pandemi koşullarına uygun olan yerimiz kışın geniş salonumuzda, yazın da teras balkonumuzda sohbet, muhabbet, örgü ile çok keyifli sürüyor. En güzel hobi örgü örmek, pandemi döneminde kadınlar ördükleriyle çok güzel işler çıkardı. Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Tüm Eskişehirli hanımları örgü evimize bekliyorum." - ESKİŞEHİR

Kadınlar burada hem örgü örüyor hem de sosyalleşiyor

Kadınlar burada hem örgü örüyor hem de sosyalleşiyor

Kadınlar burada hem örgü örüyor hem de sosyalleşiyor

Kadınlar burada hem örgü örüyor hem de sosyalleşiyor

Kadınlar burada hem örgü örüyor hem de sosyalleşiyor

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