Kadınlar, Bağlar Belediyesinin desteği ile tescilli Karacadağ pirinci ve peynirini üretecek
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Kadınlar, Bağlar Belediyesinin desteği ile tescilli Karacadağ pirinci ve peynirini üretecek

Kadınlar, Bağlar Belediyesinin desteği ile tescilli Karacadağ pirinci ve peynirini üretecek Karacadağ'dan çıkan bazalt taşından ürettiği dünyanın en kaliteli ve uzun ömürlü sıcak asfaltı ile dikkatleri üzerine çeken AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, bu kez Karacadağ'a ait olan...

Kadınlar, Bağlar Belediyesinin desteği ile tescilli Karacadağ pirinci ve peynirini üretecek
13.05.2020 18:20 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:15

Kadınlar, Bağlar Belediyesinin desteği ile tescilli Karacadağ pirinci ve peynirini üretecek

DİYARBAKIR - Karacadağ'dan çıkan bazalt taşından ürettiği dünyanın en kaliteli ve uzun ömürlü sıcak asfaltı ile dikkatleri üzerine çeken AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, bu kez Karacadağ'a ait olan iki önemli tarım ürünü projesini uygulamaya başladı. Arazilerden çıkarılan taşlar asfalta dönüştürülürken, temizlenen arazilerde üretimi yapılacak olan bölgeye ait pirinç ve süt ürünleriyle de tarım ekonomisine katkı sağlanacak.

AK Partili Bağlar Belediyesi, belediye sınırları içerisinde yer alan Karacadağ'a ait yer altı kaynaklarını ve coğrafi tescilli ürünlerle ilgili projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Geçen yıl kurduğu asfalt plent ve taş kırma eleme tesisi ile dünyanın en kaliteli sıcak asfaltı ham maddesi olarak kabul edilen Karacadağ bazalt taşından sıcak asfalt üretmeye başlayan ve bu asfalt ile cadde ve sokakları asfaltlayan Bağlar ilçe Belediyesi, şimdi de taşlardan temizlediği tarım arazilerini tarım ekonomisi fırsatına çeviriyor. Belediye, bin dönümlük arazide tescilli Karacadağ pirinci üretip bu çevrede kurulan alanda da kadınlar aracılığıyla tescilli Karacadağ peyniri üretimi yapacak. Proje ile hem tarımsal üretime, hem de kadın istihdamına katkı sunulması amaçlanıyor.

Pirinç üretimine başlanan bölgede incelemelerde bulunarak projenin startını veren Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bir süre pirinç ekim çalışmalarına da katıldı. Tüketen değil üreten belediye düşüncesiyle hareket ettiklerini belirten Başkan Beyoğlu, pirinç ve süt ürünleri projeleriyle hem belediyeye gelir kaynağı kazandırmayı hem de istihdama doğrudan katkıda bulunarak kent ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

"Ülkemizin ve kentimizin ekonomisine katkıda bulunacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, belediyelerden rutin hizmetlerin dışında gelir getirecek ve ekonomik hayata katkıda bulunacak projeleri hayata geçirmelerini de istediğini belirten Başkan Beyoğlu, "Karacadağ bölgesine ait yer altı ve yer üstü kaynaklarını değerlendirerek tarıma, ekonomiye ve istihdama katkıda bulunmak istiyoruz. Karacadağ'ımızın taşı toprağı altın gibidir. Burada çok önemli yer altı ve yer üstü kaynakları ile tarım ürünleri potansiyeli var. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda güzel hizmetler yapıyoruz. Geçen yıl burada kurmuş olduğumuz asfalt plent ve taş kırma eleme tesisi ile ilk defa Karacadağ bazalt taşından asfalt üretmeye başladık. Dünyanın en kaliteli asfaltı ile cadde ve sokaklarımızı asfaltlarken, belediyemizi ekonomik bir yükten de bertaraf ediyoruz. Yılda 600 bin ton sıcak asfalt üretiyoruz. Taşlardan temizlediğimiz arazileri tarımsal üretime çevirmek istedik ve şimdi de burada tescilli coğrafi markalarımız olan Karacadağ pirinci ve örgülü peynirini üretmeye başlıyoruz. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarla yaptığımız protokol ile bu önemli üretim projesine başladık. Batıya giden insanlarımızın götürdüğü hediyeler arasında Karacadağ pirinci ve Karacadağ örgü peyniri vazgeçilmez bir yer tutuyor. Tamamen organik ve birinci sınıf kaliteden oluşacak ürünlerimizi doğrudan halkımıza arz edeceğimiz gibi uygun fiyatlarla satarak belediyemize gelir kazandıracağız. Ülkemizin ve kentimizin ekonomisine katkıda bulunacağız. Buralarda yaşayan insanlarımız ve kadınlarımız kazanacak. Devletimize yük olan değil, devletimizin yükünü azaltan belediye olacağız. Hasat zamanı inşallah çok daha güzel bir tablo ile karşılaşacağız" dedi.

Tarlada çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunan ve Karacadağ pirincinin ekinini yapan Keziban Çabuk, Başkan Beyoğlu'nun kendilerine böyle bir destekte bulunduğu için teşekkür ettiğini söyledi.

Yapılan konuşmanın ardından Başkan Beyoğlu ve beraberindeki daha sonra peynir üretimi yapan kadınları ziyaret ettikten sonra bölgeden ayrıldı.

Kadınlar, Bağlar Belediyesinin desteği ile tescilli Karacadağ pirinci ve peynirini üretecek

Kaynak: İHA

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