Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu Seger'i ziyaret etti

17.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:59

Global Compact Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu'na bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu şubat ayı toplantısını Seger firmasında düzenledi.



2016 yılında Yeşim Tekstil, BUİKAD ve BUSİAD koordinatörlüğünde kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, şubat ayı toplantısını WEPs imzacısı ve platform üyesi Seger'degerçekleştirdi.Seger Genel Müdürü Tülin Tezer'in açılış konuşması ile başlayan toplantıda Seger Kurumsal İletişim Sorumlusu Eren Jale Yörükoğlu üyelere firmayı ve faaliyet alanlarını tanıttı. WEPs yol göstericiliğinde, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yapılan çalışmaları aktaran Yörükoğlu, kurucu üyeleri arasında yer aldıkları "iş dünyası aile içi şiddete karşı" projesi hakkında da bilgi verdi.



Tülin Tezer'inhayat hikayesinin de yer aldığı "Kadından Sanayici Olmaz mı Dediniz?" kitabının yazarı Yalçın Paslı'nın konuk olduğu ziyarette Paslı, kitabını yazarken edindiği tecrübeleri üyelerle paylaştı. Toplantıda konuşan Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, platform üyelerine kapılarını açan Seger'e teşekkür ederek, kadının güçlenmesi alanında yaptıkları çalışmalar için kendilerini kutladı.



Her ay WEPs imzacısı ve platforma üye olan bir firmayı ziyaret eden üyeler, firmanın kadın istihdamı konusundaki çalışmalarını dinleyerek firmalar arası öğrenme süreçlerini desteklemeyi hedefliyor. Bu çerçevede platform üyeleri daha önceki aylarda da Yeşim, TOFAŞ, Borçelik, ChassisBrakes ve Coca- Cola İçecek ve BeyçelikGestampfirmalarının toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yaptıkları çalışmaları dinlemişti. - BURSA

Kaynak: İHA