Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

06.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:31

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele konulu toplantı gerçekleştirildi.



İlçe Kaymakamı Resul Özdemir başkanlığında, Cumhuriyet İlköğretim Okulu konferans salonunda yapılan toplantıya, kurum amirleri, mahalle muhtarları ve köy muhtarları katıldı.



Toplantıda, özelikle son dönemde Türkiye'de artan kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yapılan çalışmalar, muhtarlar ve kurum amirleri bu konuda etkin rol almaları, kurumların eşgüdüm şeklinde birlikte çalışmalarının önemi ve muhtarların üstlenecekleri sorumluluklar anlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA