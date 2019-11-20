Kadına yönelik şiddete karşı mahalle buluşmaları başladı

20.11.2019 15:41 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:46

Kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bilinç oluşturmak için Antalya Barosu avukatları mahalle buluşmalarına başladı.



Antalya ili Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi'nde kadınlarla bir araya gelen Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Başkanı Avukat Gamze Ökte Kılıçkap ile Kurul Üyesi Avukat Güler Yılmaz Birol, bu toplantılarla yerelde şiddete karşı farkındalık yaratmanın yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.



Antalya Türkiye 4'üncüsü



Gönüllülük esası ile çalıştıklarını belirten Av. Kılıçkap, ilk çalışmayı Kızılsaray Mahallesi'nde yaptıklarını, ardından Uluç Mahallesi'ni seçmelerinde ise muhtarın bir kadın olmasının etkili olduğunu söyledi. "Muhtar Hanım, kadın odaklı çalışmalarını bize aktardı. '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' öncesi Uluç Mahallesi Muhtarlığının ev sahipliğinde bir çalışma daha yapmaya karar verdik" diyen Av. Kılıçkap, "Antalya kadına yönelik şiddet ve cinayet vakalarında maalesef Türkiye'de 4'üncü sırada. Şiddetin önlenmesi toplumsal bilincin gelişmesine bağlı… Bu bilincin gelişmesi için katkı sunmaya çalışıyoruz. Destek vererek mahalleli ile buluşmamızı sağlayan muhtar hanıma ve tüm katılımcılara teşekkür ederim." diyerek sözlerine son verdi.



Toplumsal cinsiyet eşitliği tabandan ve ilk yaşlardan başlamalı



Uluç Mahalle Muhtarı Hülya Bozkurt ise mahallelerine gelerek kadınların hukuksal hakları, şiddetin türleri, medeni hukuk gibi konularda bilgilerini ve tecrübelerin aktaran avukatlara teşekkür etti. Uluç Mahallesi Muhtarı Hülya Bozkurt(38) bu tip çalışmaların giderek artması ve yayılmasını diledi.



Seminere katılan mahalle sakini Sibel Karakız Evci, "farkında olmadığımız pek çok şeyin suç veya şiddet içerdiğini öğrendim. Ayrıca mahalleli kadınlar arasında iletişimimiz güçlendi. Haklarımızı öğrendik" diye konuştu. Ülfet Koçak(68) ise ilk defa katıldığı seminerden yararlandığını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA