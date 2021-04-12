Kadına yönelik şiddet olayları bir önceki yılın ilk 3 ayına göre yüzde 18 azaldı

Kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele etmek için kurumlar arası işbirliğinin sağlanması amacıyla Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit başkanlığında koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele etmek için kurumlar arası işbirliğinin sağlanması amacıyla Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit başkanlığında koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Yiğit, Manavgat'ta kadına yönelik şiddet olaylarında bir önceki yılın ilk üç ayına göre yüzde 18 oranında bir azalma yaşandığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay İlker Özcan, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Halis Akkaya, Cumhuriyet Savcısı Tugay İnan, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü İsmail Kılıç, Aile Mahkemesi Hakimeleri Nilgün Demirkale ve Tezel Akbay ile Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Can Demirkıran katıldı.

Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans

Toplantı hakkında değerlendirmede bulunan Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, kadına yönelik şiddet olaylarına sıfır tolerans ile yaklaştıklarını belirterek, "Son yıllarda artan kadına yönelik şiddet olaylarını sona erdirmek amacıyla İçişleri Bakanlığımız etkin mücadele kararı almıştır. Bu bağlamda kurumlar arasında işbirliğini en üst seviyeye çıkarmak için gerçekleştirdiğimiz toplantıda bugüne kadar yapılanları ve bundan sonra yapılması gerekenleri ele aldık" diye konuştu.

Geçen yılın ilk üç ayına göre bu yıl kadına yönelik şiddet olaylarında yüzde 18 oranında bir azalma tespit ettiklerini ifade eden Kaymakam Yiğit, "Kadına yönelik şiddet olaylarında ilçemiz genelinde bir önceki yılın ilk üç ayına göre yüzde 18 oranında bir azalma görülmüştür. Kurumlar arası işbirliğinin artması ile bu oranın daha da yükseleceğine inanıyorum" diye konuştu.

KADES yaygınlaşacak

Özellikle KADES uygulamasının yaygınlaştırılması için çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Kaymakam Yiğit, "Kolluk kuvvetlerimizin KADES uygulaması çerçevesinde müracaatçılara ilk 5 dakika içerisinde ulaşmaları ve müdahale etmeleri nedeniyle Jandarma ve Emniyet Teşkilatımızı kutluyorum. Onların gösterdiği bu başarı olayların azalmasına büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Kadına yönelik şiddetin engellenmesinde en önemli unsurun eğitim olduğuna vurgu yapan Kaymakam Yiğit, "Bizim geleneğimizde kadın eştir, kadın anadır, kadın bacıdır, kadına yönelik her türlü olumsuz davranışı tasvip etmemiz mümkün değildir" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı