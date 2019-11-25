Kadına şiddete karşı "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda"

25.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:04

Trabzon'da "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında Trabzon Barosu öncülüğünde, kadın sivil toplum örgütü temsilcileri "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" sloganıyla araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Araçlarına mor balonlar ve Trabzon'un yöresel ürünü olan keşanı takan kadınlar, Beşirli Mahallesi'nde toplanarak trafiğe çıktı. Trabzon Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler de eskort ile kadınlara eşlik etti.

Araçlarına "6284 Kadınların Güvencesi, Şiddete Uğradığınızda Alo 183" ve "İstanbul Sözleşmesi Uygulansın" yazılı stickerler yapıştırarak yola çıkan kadınların bazıları ise keşan başörtüsü ve fular taktı.

"Kadına Şiddete Dur De", "Nafakama Dokunma", "Hür Doğdum Hür Yaşarım" "Her Alanda Eşitlik" yazılı dövizler tutarak, Ajda Pekkan tarafından seslendirilen "Sana Ne Kime Ne" şarkısını söyleyen kadınlar, şehir turu yaparak konvoyla Atatürk Alanı'na kadar geldi.

Etkinlikte Trabzon Barosu tarafından şiddete karşı imza kampanyası da başlatılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da standı ziyaret etti. Ayrıca alanda paraşütle dikkat çekmeye çalışıldı.

Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, kadınlara karşı şiddeti dayanışma ve mücadele ruhuyla ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Suiçmez, Trabzon'da kadınlarla bir araya gelerek bir dizi etkinlik yapma kararı aldıklarını belirterek, "Etkinliğimizin ilk adımı 'Keşanlı Kadınlar Direksiyonda' diyerek konvoyumuzda birlikte hareket edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de kadına karşı her türlü ayrımcılığın sonlanması ve kadına karşı şiddetin son bulması için mücadele azmimizi ortaya koyan, haykıran, sesimizi yükselten çığlıklarımızı duyuracağız." dedi.

Umutsuz olmadıklarını dile getiren Suiçmez, şunları kaydetti:

"Dünyanın her yerinde kadına karşı şiddet var ama biz mücadelemizle, azmimizle kadına karşı şiddeti ve ayrımı sonlandıracağız. Hedefimiz kadına karşı şiddeti dayanışma ve mücadele ruhuyla ortadan kaldıracağız. Trabzon'dan tüm dünyaya haykırıyoruz; kadına karşı şiddet son bulmalıdır. Kadına karşı ayrımcılık son bulmalıdır. 'Biz mücadelede buradayız, ya siz neredesiniz?' diyerek yola çıkıyoruz."

Kaynak: AA