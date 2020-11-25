Kadına psiko-sosyal destek arttı

Malatya'da psiko-sosyal destek kapsamında 2019 yılında 3 bin 28, bu yıl da 4 bin 801 kadına hizmet verildi.

Malatya'da psiko-sosyal destek kapsamında 2019 yılında 3 bin 28, bu yıl da 4 bin 801 kadına hizmet verildi. Malatya'da, 2020 yılında 2 cinayet olayı meydana geldi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2020 yılında yürütülen faaliyetler değerlendirilerek mevcut durumun analiz edildiği toplantıya, Vali Aydın Baruş, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Hanbay, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut katıldı.

Vali Aydın Baruş toplantı kapsamında yapmış olduğu açıklamada istatistiki bilgiler de verdi. Vali Baruş, "2019 yılında kadına yönelik 1 cinayet olayı, 2020 yılında 2 cinayet olayı meydana gelmiştir. 2019 yılında 164 kadın için, 2020 yılında da 255 kadın için koruyucu tedbir kararı alınmıştır. ŞÖNİM tarafından 2019 yılında 3028 kadına yönlendirme ve rehberlik hizmeti verilmiştir. 2020 yılında ise 6572 kadına hizmet verilmiştir. 2019 yılında kadına yönelik şiddetle ilgili olaylarda 2285 önleyici tedbir kararı alınmış, 2020 yılında 2668 tedbir kararı alınmıştır. Önleyici tedbir kararları hakim tarafından alınmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kadın Konukevi barınma hizmetleri konusunda 2019 yılında 338 kadın 269 çocuk olmak üzere 607 toplam bireyin barındırıldığına dikkat çeken Vali Baruş, "2020 yılında ise 234 kadın ve 172 çocuk olmak üzere 406 barınma hizmeti sağlanmıştır. 2019 yılında şiddete uğrayan kadınların korunması anlamında 91 gizlilik kararı alınmıştır. 2020 yılında bu karar sayısı 48'dir. Çağrı üzerine koruma hizmetleri kapsamında 2019 yılında 133, 2020 yılında 141 koruma kararı alınmıştır. 2019 yılında 8, 2020 yılında 9 maddi yardım yapılmıştır. 2019 yılında 28, 2020 yılında 16 olmak üzere toplam 2 yılda 44 kadına hukuki destek verilmiştir. 2019 yılında 9 tıbbi destek, 2020 yılında da 6 kadına tıbbi destek verilmiştir. Psiko-sosyal destek kapsamında da 2019 yılında 3028 kişiye, 2020 yılında 4 bin 801kişiye hizmet verilmiştir" şeklinde konuştu.

Baruş, "İstihdama yönelik destek kapsamında 2019 yılında 43, 2020 yılında da 26 kadına hizmet verilmiştir" diyerek sözlerini tamamladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı