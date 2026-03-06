Haberler

Havacılıkta Sınır Tanımayan Kadınlar Belgeseli Yayınlandı


İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda havacılık alanında çalışan kadınların hikayelerini konu alan 'Havacılıkta Sınır Tanımayan Kadınlar' belgeselinin ilk bölümü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak yayımlandı. Proje, 2026 yılına kadar sürecek olan 12 bölümlük bir dizi halinde her bölümde farklı kadın hikayelerini izleyicilere aktaracak.

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı (ISG) havacılık alanında çalışan kadınların hikayelerinin yer aldığı 'Havacılıkta Sınır Tanımayan Kadınlar' belgeselinin ilk bölümü yayınlandı.

Belgesel serisinin ilk bölümü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Dünya Havacı Kadınlar Haftası'na özel olarak ekranlara geldi.

Terminalden kuleye, teknik hangarlardan operasyon merkezlerine kadar her noktada emeği, zekası ve azmiyle fark yaratan kadınların hikayelerini mercek altına alan projenin, 2026 yılı süresince 1 yıl 12 bölüm sürecek bir seriyle izleyicilerle buluşacağı bildirildi.

12 farklı hikayeden oluşan belgesel dizisi, hem bir ilham kaynağı hem de dijital bir hafıza arşivi niteliği taşıdığı aktarıldı. Proje, havacılık ekosisteminde çalışan ve sektörün hangi iş kolunda olursa olsun mesleğinde sınırları aşan kadınların sesini dünyaya duyurmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
