Haberler

Hasankeyf'te Kadınlar 8 Mart'ı Ukulele Eşliğinde Kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen kadınlar, ukulele eşliğinde şarkılar söyleyerek kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Etkinlikte siyah kıyafetler giyen kadınlar, turuncu fular takarak dayanışma mesajı verdi.

BATMAN'ın 12 bin yıllık geçmişe sahip ilçesi Hasankeyf'te 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla bir araya gelen kadınlar, ukulele eşliğinde şarkılar söyledi, kadına yönelik şiddete dikkat çekti.

Batman'ın 12 bin yıllık geçmişe sahip ilçesi Hasankeyf'te toplanan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla ilçenin sembol noktalarından biri olan 553 yıllık Zeynel Bey Türbesi önünde buluştu. Etkinlikte siyah kıyafetler giyip turuncu fular takan kadınlar, ukulele eşliğinde şarkılar söyleyerek kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Söyledikleri şarkıların kadınlara ilham olmasını dilediklerini söyleyen Neval Özenç, "Bugün çok değerli bir gün için burada bir aradayız. 8 Mart kadınların emeğinin ve dayanışmasının hatırlandığı bir gün. Bizler ukulele grubuyuz, her hafta bir araya gelerek şarkılarımızı, türkülerimizi söylüyoruz. Bu şekilde günlük hayatın yoğunluğundan sıyrılıp bir nefes alıyoruz. Diliyorum ki, bu şarkılarımız, bu ezgilerimiz bütün kadınlara güç, neşe ve ilham olur" dedi.

'UMARIM KADIN TOPLUMDAKİ HAK ETTİĞİ YERİNİ BULUR'

Grup şefi Münevver Denizhan ise kadının toplumdaki yerinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Burada, 12 bin yıllık tarihin önünde 18 kadın bir araya geldik. Hem 8 Mart'a dikkat çekmek hem de kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için buradayız. O yüzden turuncu fularlarımızı taktık. Ukulele eşliğinde şarkılar söyledik. Bu çalışma bu bölgede hiç yapılmamış. Kadınlar bir araya mutlu olmak için, keyif akmak için, şarkılar söylemek için geliyor. Biz o yüzden bir araya geliyoruz. Kadının toplumdaki yeri çok önemli. 8 Mart önemli bir anma günü. O yüzden siyah giyindik. Kadına yönelik şiddete de dikkat çekmek için de turuncu fularlar taktık. Umarım kadın toplumdaki hak ettiği yerini bulur. Biz bugün bu tarihi yerde bir araya gelerek söylediğimiz şarkıların hepsini tüm kadınlarımıza ithaf ediyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar

İran'ı tedirgin edecek tehdit: Bir tek koordinat vermediği kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Havada büyük panik! Uçak ses hızını aştı, yolcular kabusu yaşadı

Havada büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı, uçak çığlıklarla inledi
Ünlü oyuncunun villasında can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncunun evinde can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış
Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler