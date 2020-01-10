Kadın Profesör oranı yüzde 31.2'ye yükseldi

10.01.2020 14:45 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:45

BAĞCILAR'da düzenlenen 16. Kadınlar Şurası'nda kadınların sivil toplum kuruluşlarındaki, İslam'daki ve iş dünyasındaki konumu konuşuldu. Şura'ya katılan AK Parti Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz, "Kız çocuklarınızın muhakkak eğitim alması için elinizden geleni yapın" dedi.

Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi tarafından 16. Kadınlar Şurası, Halk Sarayı'nda yapıldı. Programa siyasetçisinden ev hanımına kadar toplumun her kesiminden çok sayıda davetli katıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Kadın profesör oranı yüzde 27.4'ten 31.2'ye, kadın büyükelçi oranı ise yüzde 10.8'den yüzde 22.1'e yükseldi" diye konuştu.

"KADINLARIN SİYASETTEKİ TEMSİL ORANINI YÜZDE 4'TEN YÜZDE 17'YE ÇIKARDIK"

Şurası'nda konuşan AK Parti Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz, yüzde 42 oranla kadınların en çok eğitim dünyasında yer aldığını söyledi. Yılmaz, "Bizi bir arada tutan bu birliktelik, dayanışma ve aile olmaktır. Komşusu açken tok yatamamaktır. Biri yolda düştüğünde kaldırma duygusudur. İyi ki varsınız. Kadınların güçlenmesi için Cumhurbaşkanımızın bize açtığı yollar var. Bizleri siyasette, iş dünyasında, eğitimde daha çok görmek istiyor. AK Parti iktidarından önce kadınların siyasetteki temsil oranı yüzde 4'tü. Bugün kadınların meclisteki temsil oranını yüzde 4'ten aldık yüzde 17'ye çıkardık. Yüzde 42 oranla kadınların en çok aldığı yer akademi yani eğitim dünyası yani öğretmenlerimiz, hocalarımız, üniversitede çalışan kadın memur arkadaşlarımız. Kız çocuklarınızı okutun. Kız çocuklarınızın koluna altın bileziği mutlaka takın. Dünya değişiyor. Kız çocuklarınızın muhakkak eğitim alması için elinizden geleni yapın. İyi okullardan iyi meslek sahipleri olarak çıktıklarında önce size faydaları dokunacak, sizi yüceltecek ve sizi koruyacaklar" dedi.

ÇAĞIRICI: EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELDİKÇE KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMLARI DA ARTMAKTADIR

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise aktardığı istatistiki verilerle kadınların eğitim dünyasındaki varlığını şöyle anlattı: "Kadınların hayata katılması noktasında her geçen gün trend yükseliyor. Özellikle eğitim seviyesi yükseldikçe kadınların iş gücüne katılımı da artmaktadır. Yükseköğretim istatistiklerine göre, kadın profesör oranı 2008-2009 öğretim yılında yüzde 27.4 iken 2017-2018 öğretim yılında 31.2 oldu. Doçent kadrosunda görev yapan kadın oranı yüzde 38.8, öğretim görevlisi kadrosunda görev yapan kadın oranı ise yüzde 50.2 oldu. 2009'da kadın büyükelçi oranı yüzde 10.8 iken bu oran 2018'de yüzde 22.1 olarak belirlendi. Hanımefendilerin hak ettiği hizmet ve imkana kavuşması hepimizin heyecan kaynağı olmaktadır."

Şuraya konuşmacı olarak katılan alanında uzman isimler ise sunumlarını yaparak davetlileri bilgilendirdi. Şeyma Nur Aşkın'ın moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte MÜSİAD Kadın Komite Başkanı Müge Öz, "İş Dünyasında Kadın ve Aile", Yüksek Çevre Mühendisi Özlem Erol, "Sivil Toplum Kuruluşlarında Kadının Yeri", Bağcılar Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Vaizesi Kumriye Özbabacan, "İslam'da Kadının Yeri" ve Şair-Yazar Senem Ünal ise "Kadın Engel Tanımaz" konularında sunum yaptı. Soru-cevap kısmında katılımcılar, kendilerine yönlendirilen soruları da cevaplandırdı. Ayrıca Kadın Meclisi Başkanı Merve Kantarcı Çulha, görevini Gönül Beken'e devretti. Şura programına Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, belediye meclis üyeleri, kamu kurumu temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri de katıldı.

Kaynak: DHA