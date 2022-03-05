Kadın polisler suçluların korkulu rüyası oldu

DÜZCE (İHA) - - Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekiplerinde görevli kadın polisler kentin asayiş ve huzurunu sağlamak için gece gündüz sokaklarda görev yaparak suçlulara göz açtırmıyor.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerinde 4 kadın yunus polisi yer alıyor. Yunus kadın polisler erkek meslektaşlarından geri kalmayarak Düzce sokaklarında suçlularla mücadele ediyor, mesleklerini en iyi şekilde yapmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Zorlu bir eğitim sürecinden de geçen kadın polisler ilk olarak temel motosiklet eğitimi alıyor. Keskin virajlı parkurda, 270 kilo ağırlığındaki motosikletle yunuslar 1,5 ay süreyle çalışma yapıyor. Fiziksel dayanaklılık, temel motosiklet eğitiminin yanından mevzuat eğitimi, yakın savunma, psikologlar eşliğinde beden dili okuma ve anlama, silah kullanma, araç durdurma ve arama, belgede sahtecilik, bomba imha, narkotik suçlar, trafik ve olay yeri inceleme gibi eğitimler alıyor. Kadın Yunus polisleri, gerektiğinde asayiş gerektiğinde ise toplumsal olaylara müdahale ederek vatandaşlara güven, suçlulara korku veriyor.

"İstediğim yerde istediğim mesleği yapıyorum"

Düzce'de yunus timinde görev alan polis memuru Merve Ekici ve polis memuru Ülkü Ülger, kentin huzur ve güvenliği için 24 saat görev yapıyor. Çocukluk hayalini gerçekleştirerek polis olan Merve Ekinci, "Öncelikle çocukluktan beri hayalim polis olmaktı. 2,5 yıl önce nasip oldu polis oldum. 2 sene ilçede görev yaptım. Artık sahalarda çalışmak istedim dışarıda olmak istedim. Gönüllülük esasına göre seçimler yapıldı. Belli bir eğitimden geçtik. Eğitimlerde başarılı olanlardan birisi oldum ve yunus ekiplerine katıldım. 4 aydır yunus ekiplerindeyim. İstediğim yerde istediğim mesleği yapıyorum çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Motosiklete ilgisinin hep olduğunu yunus ekiplerine geçmesinin ardından motosiklet ile suçluların korkulu rüyası olduklarını dile getiren Ekici, "Daha önce de motosiklete ilgim vardı. Bu yüzden yunus ekiplerine girmeyi tercih ettim. Üniformalı olarak motosiklet kullanmanın zorlukları var tabi ki ama daha çok güzel yanları var. Bu da o zorlukları kapatıyor zaten. Bizim meslek güç isteyen bir meslek. Fedakarlık isteyen bir meslek. Bunun bilincinde biz bunu seçtik. Şükür bize nasip oldu" dedi.

"Mesleğimi severek yapıyorum"

Mesleğini severek yaptığını dile getiren polis memuru Merve Ekici, sözlerini şu şekilde tamamladı, "Vatandaşlarımızın huzuru için şok uygulamalar yapıyoruz. Aranan şahıslar, narkotik maddeler, ruhsatsız silahlar gibi bir çok suç unsurlarını bu uygulamalarda yakalıyoruz. Uygulamalardan arada sırada kaçan özellikle ehliyetsiz sürücüler oluyor. Kovalamaca sonrasında alıyoruz ama zor tarafları da var. Bu mesleği severek yaptığımız için bizle bütünleşmiş bir durumda. Zorlukların da bu şekilde üstesinden gelebiliyoruz. Kadın vatandaşlarımız bizleri karşılarında görmeleri onları olduğu kadar bizleri de mutlu ediyor. Çünkü bu meslek genelde erkek mesleği olarak gözükse de kadınların da bu mesleği yapabiliyor olmaları kadınlarımızı mutlu ediyor. Fırsat verildikçe kadınlarımızın yapamayacağı hiçbir şey yoktur" şeklinde konuştu.

"Bizi görünce şaşırıyorlar"

Yunus ekiplerine henüz 2 ay önce katılan polis memuru Ülkü Ülger'de, "Bir süredir motosikletli polis timlerinde görev yapıyorum. İnsanlar sokakta sürekli erkek personel görmeye alışık oldukları için artık bizi göründe 'aa kadın yunus' diye söyleyip şaşırıyorlar. Bizde tabi kadınlar olarak böyle farklı meslek gruplarından farklı alanlarda çalışarak artık insanların kafasında oluşmuş tabuyu yıkacağız inşallah. Polislik çocukluk hayalim olarak söyleyemem. Ama bende polis olabilir miyim? diye bir soru oluştu kafamda sonrasında sınavlara girdim. Kademeli olarak sınavları mülakatları geçerek polis oldum. Bu meslek tabi ki de zor. Sonuçta motosiklet üzerindeyiz, kadınız. Karşımıza çeşitli zorluklar çıkıyor ama bunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. İnsanların bize karşı bakış açısı da değişiyor. Motosiklet tutkum olmasa sokakta çalışmak istemesem burayı tercih etmezdim" dedi.

"Şiddet olaylarına gittiğimizde kötü hissediyorum"

Kadına şiddet olaylarına gittiklerinde kadın olarak kötü hissettiğini dile getiren Ülger, "Kadına şiddet olayına gittiğimde bir kadın olarak daha da de kötü hissediyorum. Bir kadın olarak bende tabi ki bundan etkileniyorum. Buradan başta kendi annem olmak üzere şehit annelerinin ve tüm dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Dilerim kadına şiddet son bulur. Kadınların artık isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki istesinler" ifadelerinde bulundu.

"Yunus ekiplerini kadınlara tavsiye ederim"

Polis olmak isteyen kadınlara tavsiyelerde bulunan Ülger, "Polis olmak isteyen arkadaşlarımız var. Mutlaka ama mutlaka yunuslarda gelsin çalışsınlar. Sokakta insanları daha çok tanıyabiliyorlar. İnsanlar ile daha çok iç içe oluyorlar. Bundan dolayı yunus ekiplerinde mutlaka çalışmalılar" şeklinde konuştu. - DÜZCE