Kadın PÖH'ler 'Nene Hatun'un izinde

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timinde görev yapan kadın polisler, kentin zorlu coğrafyasında Nene Hatun'u örnek alarak terörle mücadele görevlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Gümüşhane dağlarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan özel harekat timi, Türk kadınının istediğinde her şeyi başarabileceğini ifade ediyor. Doğu Karadeniz'in iç kesiminde yer alan Gümüşhane'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timinde görevli kadın polisler kentin dağlık ve zorlu coğrafyasında vatandaşın huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Kentteki stratejik noktalarda gece gündüz nöbet tutup, gözlem yapan kadın polisler, bölgeyi kontrol altında tutuyor.

7/24 esasına göre arkasında eşini, çocuğunu, ailesini ve arkadaşlarını bırakarak arazide vatan nöbeti tutan kadın özel harekatçılar, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen Türk kadınının neler yapabildiğini tüm dünyaya göstermek için operasyonlara aralıksız devam ettiklerini ifade ediyor. Gümüşhane'nin zorlu arazilerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan özel harekat timinde görevli kadın polisler, kendilerine Nene Hatunlar, Tomris Hatunların ilham kaynağı olduğunu söyledi.

"GEREK NENE HATUNLARIMIZ GEREK TOMRİS HATUNLARIMIZ ÜLKE SAVUNMASINDA BİZE İLHAM KAYNAĞI OLMUŞTUR"

Türk tarihinde kadınların ülke savunmasında çok önemli bir yeri olduğunu ve bunu devam ettirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getiren Polis Özel Harekat timinde görevli kadın polis, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu jeopolitik konumdan dolayı, bölücü terör örgütlerinin yapabilecekleri saldırılara karşı ben ve silah arkadaşlarım 7/24 yağmur, çamur demeden vatan nöbetindeyiz. Şanlı Türk tarihimizde kadınlarımızın ülke savunmasında yeri oldukça fazladır. Gerek Nene Hatunlarımız gerek Tomris Hatunlarımız ülke savunmasında bize ilham kaynağı olmuştur" dedi.

"KADINLARIN GÜCÜ HİÇBİR ZAMAN BİTMEZ"

Zorlu görevleriyle ilgili kendilerine yönelen soruların sadece yakınlarından gelmediğini kaydeden kadın polis, "Burada komiserlerimiz, abilerimiz bize çok yardımcı oluyorlar, hepimize kardeşleri gibi davranıyorlar. Kendi canlarını bir koruyorlarsa bizim canımızı birden daha fazla koruyorlar. Bir gözleri önde gidiyorsa bir gözleri mutlaka arkada gidiyor. Biz abilerimizle ve komiserlerimizle çalışmaktan çok mutluyuz. İyi ki bu görevdeyiz. Üniformayı giydiğim zaman içimde farklı bir his oluşuyor. Bütün zorlukları aşabileceğini düşünüyorsun ki öyle de oluyor zaten. Evliysen evliliğinden feragat ediyorsun, annen baban uzaktaysa onlardan feragat ediyorsun, kardeşinle fazla görüşemiyorsun. Sadece iş arkadaşlarınla çok fazla görüşüyorsun, onları kardeş biliyorsun can biliyorsun. Üniformayı giydiğinde her şey çözülüyor aslında. Hemşireler de üniforma giyiyor, öğretmenler de. Hepsinin yaptığı bir fedakarlık var. Kalbinde vatan sevgisi varsa hiçbir zorluk gözünde olmuyor. Kadınlar her zaman güçlüdür. Evde, işte, çocuklarını eğitirken her zaman en güçlü karakter kadındır. Kadınların gücü hiçbir zaman bitmez, kadınlar hiçbir zaman güçlerinin bittiğini düşünmesin, güçlü olduklarının farkına varsın. Kadınlar güçlüdür ve daima güçlü kalacaktır. Buradan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" diye konuştu.

"TARİHTEN BU YANA TÜRK KADINI VATANINA VE MİLLETİNE EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET ETMİŞTİR"

Polislik mesleğini seçmeden önce kadın oldukları için bu mesleği yapamayacaklarını söyleyenlerin olduğunu söyleyen bir diğer kadın polis ise Türk kadınının isteyince her şeyi başarabileceğini belirterek, "Bir kadın olarak gücümüzü burada da gösteriyoruz. Bu üniformayı giydiğimiz için çok büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu üniformanın üzerinde birçok şehidimizin kanı var. Biz de kadın olarak bu üniformayı taşımaktan gurur duyuyoruz. Evet arazi şartları, görevimiz zor ama çok mutluyuz bunu başardığımız için. Zorlu bir eğitim aldık ama bu eğitimi bitirdik gücümüzü gösterdik, başardık. Burada diğer erkek arkadaşlarımızla beraber çok güzel bir şekilde görevimizi yapıyoruz. Elbette eşimiz, ailemiz bizi merak ediyor, kadın olunca insanın aklı daha fazla kalıyor fakat eşinizle böyle bir meslekte evleniyorsanız anlayışlı bir eşe sahip olmanız gerekiyor. Bu mesleğe gönül verdiğiniz zaman her şey çok kolay geliyor size. Çoğunlukla siz kadınsınız yapamazsınız şeklinde ifadelerle karşılaşıyoruz. İnsan isteyince yapamayacağı hiçbir şey yok. Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İstediklerinde başaramayacakları hiçbir şey yok, hayallerinin peşinden gitsinler. Ayağımızın tozuyla, teröristlerin peşine geldik. Tarihten bu yana Türk kadını vatanına ve milletine en iyi şekilde hizmet etmiştir. Biz de bugün polis özel harekat saflarında, en ön sıralarda yer almakta ve düşmanın korkulu rüyası haline gelmekteyiz" şeklinde konuştu.

(Uğur Bulut/ İHA)