Kadın, ormanı yaktığını iddia ettiği şüpheliyi görüntüledi
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Kadın, ormanı yaktığını iddia ettiği şüpheliyi görüntüledi

Kadın, ormanı yaktığını iddia ettiği şüpheliyi görüntüledi
Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bir kadın, ormanı ateşe verdiğini iddia ettiği kişiyi görüntüledi. Görüntülerde, kadının 'Niye yaktın' diye seslendiği şüphelinin bölgeden hızlı adımlarla uzaklaştığı görüldü.

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'ndeki tarlaların bitişiğindeki ormanlık alanda, bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Bu arada, cep telefonuyla yangını görüntüleyen bir kadın, ormanın ateşe verildiğini öne sürdü. Görüntülerde, kadının, bölgeden ayrılan bir erkeğe, "Niye yaktın oraları. Abi orman yanıyor, niye yaktın?" diye seslendiği görüldü. Kadının kendisini görüntülediğini fark eden elinde poşet olan kişi, yüzünü kapatarak bölgeden uzaklaştı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadının görüntülerini çektiği şüpheliyi arıyor.


Kadın, ormanı yaktığını iddia ettiği şüpheliyi görüntüledi
Kadın, ormanı yaktığını iddia ettiği şüpheliyi görüntüledi
Kadın, ormanı yaktığını iddia ettiği şüpheliyi görüntüledi
Kadın, ormanı yaktığını iddia ettiği şüpheliyi görüntüledi
Kadın, ormanı yaktığını iddia ettiği şüpheliyi görüntüledi
Kadın, ormanı yaktığını iddia ettiği şüpheliyi görüntüledi
Kadın, ormanı yaktığını iddia ettiği şüpheliyi görüntüledi
Kadın, ormanı yaktığını iddia ettiği şüpheliyi görüntüledi
Kadın, ormanı yaktığını iddia ettiği şüpheliyi görüntüledi
Kadın, ormanı yaktığını iddia ettiği şüpheliyi görüntüledi
Kadın, ormanı yaktığını iddia ettiği şüpheliyi görüntüledi
Kadın, ormanı yaktığını iddia ettiği şüpheliyi görüntüledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya

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