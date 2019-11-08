Kadın Meclisi 2. kez Kocabıyık dedi

08.11.2019 10:47 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:48

Bursa Kent Konseyi Koza Salonu'nda yapılan olağan seçimli genel kurula Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık, kadın mahalle muhtarları, kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Kadın Meclisi üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, Divan Başkanlığı'na Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Divan üyeliklerine ise Yasemin Tatlı ve Seval Uzunboy seçildi.

Genel kurulun açılışında konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, gösterdiği emeklerden dolayı Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık ile yürütme kurulu üyelerine teşekkür etti. Orhan, "Bizim en büyük zenginliğimiz, bir ülkemiz var, vatanımız var, bayrağımız var, bağımsızlığımız var. Bizler için çok önemli vatan demek bağımsızlık demek. Vatan demek bayrak demek. Bayrağımız o al rengini şehitlerimizden almış. Üzerindeki hilalini bağımsızlığımızdan almış. O bayrak gönderde sallandığı sürece bizler burada rahat bir şekilde yaşıyoruz. Vatan demek, iş demek, aş demek ve bağımsızlık demek. Tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin güçlü bit yapısı olduğunu söyleyen Orhan, Bursa'nın gelişmesine ve büyümesine Kadın Meclisi'nin tüm üyeleriyle beraber katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Kadın Meclisinin başarılı çalışmaların yeni dönemde de devam edeceğini vurgulayan Orhan, "Bu zamana kadar verdiğimiz desteği bundan sonra da vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık ise, Bursa Kent Konseyi çatısı altında insanlara faydalı olmak için mücadele ettiklerini ifade etti. Görev yaptıkları süre boyunca Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan'ın ve Bursa Kent Konseyi çalışanlarının desteklerini hissettiklerini dile getiren Kocabıyık, geçmiş dönem kent konseyi başkanlarına da teşekkür etti. Kocabıyık, "Bu bir bayrak yarışıdır. Bundan sonraki süreçte de şimdiye kadar olduğu gibi gönül birliği ile aynı şevk ve heyecan içinde birlikte çalışmalar yürüteceğimize inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından oylamanın açık yapılmasına karar verildiği seçimlere geçildi. Mevcut başkan Mihrimah Kocabıyık, tüm katılımcıların oylarını alarak tekrar başkanlığa seçildi.

Mihrimah Kocabıyık başkanlığındaki yeni yönetimde, Nuray Yeşil, Mecbure Altun, Havana Yiğitalp, Dr. Arzu Erdi, Hacer Özyürek, Emine Aksoy, Ayşe Energin, Mahinur Özkaya Makar, Nuray Öner, Figen Şahin, Ülkü Celep ve Elif Kamacı Efe asıl listede yer alırken, Seda Arslan, Neşe Yangın, Figen Ermantaş, Emine Elmas, Esra Aydı, Mutlu Çatalkaya, Ayşenur Aydın, Şule Kuzlak, Serap Süngü, Nurefşan Aydın, Güler Demirhan ve Tuba Er ise yedek listede yer aldı.

Kaynak: Bültenler