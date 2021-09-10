Kadın hasta hemşireyi darbedip, saçlarını yoldu

GAZİANTEP'te Necla Y., kendisini el işareti ile yönlendirdiği iddia edilen hemşire Nurcan Kütük'e saldırdı. Necla Y.'nin hemşireyi darbedip, saçlarını yolduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Eylül'de Gaziantep Doktor Ersin Arslan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Necla Y., iddiaya göre hemşire Nurcan Kütük'e, Kulak Burun Boğaz Bölümü'nün yerini sordu. Necla Y., o sırada telefonda konuştuğu için bölümün yerini eliyle işaret eden Nurcan Kütük'e öfkelenerek saldırdı. Hemşirenin saçlarını yolarak darbeden Necla Y.'ye çevredekiler müdahale etti. İki gün darp raporu alan ve şikayetçi olduğunu söyleyen Nurcan Kütük, Necla Y.'nin kendisine bölüm yerini işaret ettiği için saldırıya uğradığını öne sürdü.

Öte yandan, hemşireye saldıran Necla Y.'nin olayın ardından hastaneden ayrıldığı ve adres tespitinin yapılmasıyla soruşturma kapsamında ifadesinin alınacağı belirtildi.