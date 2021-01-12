Kadın Girişimci Dilan Polat'tan Türkiye'nin En Büyük Güzellik Merkezi İmzası

Ülke çapında 40'dan fazla noktası olan ve 8 ülkede şubesi bulunan, güzellik ve bakım merkezleri arasında Avrupa'da ihracatta ilk 3 firma arasında olan Polat, yeni projelerini anlattı.

Dilan Polat; "Önceki ana merkezimizde Ataşehir'deydi ama bu sefer gene yakın bir yere taşınıp Ataşehir'de 8 katlı 3.000 m2 plaza'ya yerleşmeye karar verdik. Hem pandemi süresince yaşamış olduğumuz sosyal mesafemizi daha iyi koruyabilmek adına, hemde artık gelen talebe daha iyi yeteşebilmek adına böyle yenilikçi bir hareket yapmaya karar verdik. İki markamızında genel merkezi olacağı için yaklaşık 90 a yakın kişi burada istihdam edecek. Aynı anda 40'a yakın danışanlarımıza hizmet vermeyi planlıyoruz.

HER ZAMAN EN İYİSİNİ BAŞARABİLİRİZ

Zaten bizler bu yola ilk başladığımızda da, bir kadın girişimci olarak bir çok devlet kurumundan da almış olduğum destekler sayesinde, hem uygulamalı işlemler yaparken, ürettiğimiz ürünleri ve cihazları Brezilya'dan Tayland'a 28 farklı ülkeye ihraç etmenin mutluluğu içerisindeyim. Özellikle markamız yurtdışında inanılmaz derecede rağbet görmekte. Ülkemizde hem sosyal medyayı iyi kullanmamdan kaynaklı bir kitlemin olmasının yanı sıra, yurtdışında da bizim dilimizi bilen bilmeyen kişilerde çok fazla bizlere mesaj atıp, bizi mutluetmektedir. Bu merkezimizinde ana amacı, bir çok girişimciye ışık olabilmek, inandıkları hayalleri aslında gerçekleştirmesi için önünde hiç bir engel olamayacağını görebilecek bir hikayeye tanıklık etmeleri için iyi bir fırsat. Gittiğim bir çok konferans ve sempozyumda söylediğim bir laf vardır, Eğer başarmak istiyorsanız, önce adım atmanızgerekiyor. Yoksa sadece oturduğunuz yerden nasıl başardı diye düşünmek gerçekten haksızlık. Bizlerde Dilan Polat Güzellik Merkezleri ve Dipomed medikal ailesi olarak, özellikle son zamanlarda hangi bayimiz , şubemiz veya franchise'ımız olursa olsun, özel bir eğitime tabii tutuyoruz. Sadece işlem nasıl yapılır veya satış pazarlama tekniklerinin yanı sıra NLP, kişisel gelişim gibi bir çok katma değer yaratacak şeyleri de ekliyoruz bunun içine...

'HERKES İNANDIĞI ve SEVDİĞİ İŞİ YAPMALI'

Yaptığı işte büyümek ve iyi yerlere gelebilmek adına her zaman çok çalıştığını anlatan Dilan Polat, "Şirketimi kurduktan sonra gece gündüz çalıştım. İşimde büyüyebilmek adına İstanbul ile Dünya da kurulan Güzellik ve Bakım fuarlarına katıldım. Fuarlarda yeni insanlarla tanışarak müşteri portföyümü zenginleştirdim ve ihracat yaptığım ülke sayısını arttırdım. Dilan Polat Güzellik Merkezi markam ile Dünyanın çeşitli ülkelerine franchising verirken Dipomed Medikal Kozmetik markası ile güzellik bakım ve estetik sektörüne kendi üretimimiz olan cihaz ve ürünlerimizi satıyorum. Bu marka özellikle Avrupa ülkelerinde bilinir hale geldi. Ancak ben dünya çapında bir marka olmayı hayal ediyorum ve bunun içinde çok çalışıyorum" dedi. Polat "İş hayatındaki tüm fırsatları tamamen kendim yaratıyorum. Hani derler ya 'Tırnaklarımla kazıyarak bu noktaya geldim.' İşte bu söz beni anlatıyor. Eğer bir insan başarılı olmak istiyorsa kesinlikle inandığı ve sevdiği işi yapacak. Benim inandığım ve sevdiğim işte Estetik ve Güzellik" görüşünü dile getirdi. Polat "Rusya'dan Afrikaya, Amerika'dan Japonya'ya Cihazlarımı ve ürünlerimi satıyorum. Tüm kıtalara ihracat yapıyorum. Hedefim Tüm Dünyaya ihracat yaparak ülkeme faydalı olabilmek" dedi.