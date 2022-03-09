Kadın elinin değdiği yeni Astra yollara çıkmaya hazırlanıyor

Opel, popüler modeli Astra'nın altıncı neslini dünyada ve Türkiye'de yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Opel açıklamasına göre, cesur ve yalın tasarımıyla duyguları harekete geçiren yeni Opel Astra, 25 kişilik çekirdek bir ekip tarafından 3 yılda geliştirildi. Ekip üyelerinin yarısının kadın olması da altıncı nesil Astra'nın öne çıkmasının altında yatan en büyük sebep olarak görülüyor.

Kadınların emeği oldukça fazla olduğu yeni Astra'nın oluşturulma aşamasında kalite kriterleri Zuzana Majorova tarafından yönetilirken, tamamen dijital Pure Panel kokpitin geliştirme sürecini ise Haiyan Yu yönetti. İç mekan renklerinin ve malzemelerinin tasarımı büyük ölçüde Ilka Höbermann ve ekibi tarafından belirlendi. Başmühendis Marielle Vogler tarafından yönetilen araç geliştirme süreçlerinde ise kalite algısına önem verildi.

Yeni Astra, daha önceki Opel modellerinden farklı bir şekilde geliştirildi. Gelişim aşamasında kalitenin yanı sıra duygulara daha fazla hitap eden bir otomobil tasarlandı. İster görsel ister işitsel, isterse dokunsal uyaranlar olsun yeni Astra, tüm duyguları harekete geçirerek otomobil tutkunlarının maksimum sürüş keyfi yaşamasını sağlıyor.

Altıncı nesil Astra'nın üretim sürecinde uygulanan paradigma değişikliği, markanın 2018 yılında başladığı geliştirme süreciyle de yakından ilgili. Tasarım, pazarlama ve mühendislik alanlarından uzmanlar, Opel'in Alman, ulaşılabilir ve heyecan verici olma değerlerini tasarım dili, teknoloji ve araç içeriği ile birleştirip hayata geçirmek üzere sürece dahil oldu. Bu başarılı ekibin çalışmaları sonucunda cesur ve yalın Opel tasarım felsefesi doğdu. Bu sayede çok özel bir karaktere sahip Astra tasarlandı.

"Yeni model tüm testleri başarıyla geçtikten sonra üretim onayı aldı"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Başmühendis Marielle Vogler, "Uluslararası bir ekip bir araya gelerek son derece şeffaf ve uyumlu bir süreçle yeni nesil Astra hedefini hayata geçirdi. Kişisel hırsla olumlu duygular uyandırabilecek bir otomobil yaratamazsınız. Sonucu kadın faktörü değil, iş birliği, etkileşim ve dolayısıyla nihai ürünü daha iyi yapan çeşitli beceri ve yetenekler belirler." ifadelerini kullandı.

Marielle Vogler ise Opel'in, uzun zamandır güvenilir bir marka olarak bilindiğini aktararak, "Her yeni Opel modeli gibi, yeni Astra da seri üretim onayı öncesinde zorlu bir test maratonunu tamamlamak zorundaydı. Kuzey Kutup bölgesinde dondurucu soğuklarda çeşitli kış testleri, Dudenhofen Test Merkezi'nde ve iklimsel rüzgar tünelinde sayısız tur, EMC laboratuvarında (elektromanyetik uyumluluk) kapsamlı testler gerçekleştirildi. Yeni model tüm testleri başarıyla geçtikten sonra üretim onayı aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Görsel detoks ve yeni Astra'ya özel sesler

Yeni nesil Astra'nın iç mekanında yaşanan zamanda sıçrama, "kalite algısıyla" bağlantılı. Direksiyon başına geçen sürücü, kendini iyi hissediyor. Bu rahatlık hissi, iç mekanın temel unsurlara indirgenmesiyle elde ediliyor. Geliştirme ekibi bu durumu "görsel detoks" olarak tanımlıyor.

Yeni nesil Astra'yı geliştiren ekip, bütünsel olarak hoş bir atmosfer oluşturmak için güvenlik özelliklerinin izin verdiği oranda yeni Astra'ya özel sesler ekledi. Sinyal verildiğinde duyulan ritmik ses veya emniyet kemeri uyarısı gibi iç mekan sesleri tamamen yenilendi. Ekip, önceden hazırlanmış seslerin yeterince kişisel olmadığını düşündü ve bu sebeple bir müzisyen kayıt stüdyosunda yaylı ve vurmalı çalgılarla ses dizileri kaydetti. Böylece yeni Astra'nın iç mekan sesleri sıfırdan tasarlanmış oldu.

Kalite ve sağlamlık algısı da Opel'in tüm modellerinde en önemli noktalardan biri olurken, bu durum yeni Astra'da daha da fazla önem kazandı.