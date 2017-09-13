Kadın Cinayeti Davasında 'Uyuşturucudan' Sözleri Mahkeme Salonunu Karıştırdı

İzmir'in Buca ilçesinde iddiaya göre kıskançlık nedeniyle dini nikahlı eşini kalbinden bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen komşunun "Maktulün gözünde morluklar var" sözleri üzerine sanık "Uyuşturucudan" deyince seyirciler arasında bulunan sanık ve maktulün ağabeyleri arasında tartışma çıktı.



Davaya konu olan olay, geçtiğimiz 15 Haziran günü Yıldız Mahallesi 206/23. Sokak'ta meydana geldi. 15 yıldır dini nikahlı olan 57 yaşındaki Mehmet Sabırlı ile 51 yaşındaki Dilek Mamalı arasında kıskançlık krizi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sabırlı, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını Mamalı'nın kalbine sapladı. Dilek Mamalı aldığı bıçak darbesiyle ağır yararlanırken, kocası durumu sağlık ekiplerine bildirdikten sonra olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından evin içinde hareketsiz yatarken bulunan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, Sabırlı'yı kısa sürede yakaladı. Buca Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden emekli olduğu ve dini nikahlı olarak yaşadığı eşinin de yine aynı kurumda memur olduğu öğrenilen Mehmet Sabırlı'nın ilk ifadesinde cinayeti kıskançlık krizi yüzünden işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Olayı soruşturan savcı, hazırladığı iddianamede sanık Mehmet Sabırlı hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açtı.



"Amacım korkutmaktı"



İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Sabırlı, sanık avukatı, öldürülen Dilek Mamalı'nın ağabeyi müşteki Mehmet Tacettin Mamalı, müşteki avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katıldı. İlk celsede hastalığını öne sürerek savunma yapmayan sanık Mehmet Sabırlı, savunmasını yaptı. Sanık Mehmet Sabırlı, Dilek Mamalı ile 15 yıldır beraber yaşadıklarını, maktulün son zamanlarda eve alkollü geldiğini ve bu yüzden tartıştıklarını ileri sürerek, "Maktul sürekli internette birileriyle yazışıyordu. Bu nedenle tartışıyorduk. Son tartışmamızda Dilek bana sinkaflı ifadeler sarf ediyordu. Elimde bulunan bıçakla yatak odasına girdim. Amacım korkutmaktı. Boğuşma sırasında bıçak istemsiz bir şekilde saplandı. Cinayetten birkaç ay önce maktulle yaşadığımız bir tartışmada maktulü darp ettim. Kıskançlık nedeniyle telefonunu aldığımda maktulün telefonundaki yazışma ve fotoğrafları alarak flash diske kaydettim ve maktulün yengesine verdim" dedi.



Tanık olarak dinlenen Dilek Mamalı'nın kuzeni N.M. ise, Dilek'in psikolojik baskı altında olduğunu ve öldürülmekten korktuğunu belirterek, "Sanık Dilek'in annesine gidip 'Kızınızı öldüreceğim' demiş. Bana da bir kere telefon açıp 'Dilek'in ağzını burnunu kırdım' demişti. Sanık bana da Dilek'i öldüreceğini söylemişti. Maktulün banka hesaplarına bakıldığında görülür. Dilek, sanığın borçlarını ödemeye çalışıyordu. Maktul çok borçlanmıştı, o yüzden" diye konuştu.



Tanık olarak dinlenen çiftin komşuları Z.T., "Bir akşam maktul Mamalı'nın evine gittiğimde göz altlarında morluklar olduğunu gördüm. Dilek bana, 'Öldürülmekten çok korkuyorum' diye dert yandı" dedi.



Tanığın konuşmasının ardından sanık Mehmet Sabırlı'nın "Maktulün gözlerinin altındaki morluklar uyuşturucudan" demesi üzerine salondaki seyirciler arasında bulunan Dilek Mamalı ve sanık Mehmet Sabırlı'nın ağabeyleri arasında tartışma çıktı. Mahkeme başkanı, tartışan ağabeyleri polis eşliğinde dışarı çıkarttı. Kısa bir aranın ardından mahkeme devam etti. Duruşma savcısı, dinlenen tanıkların beyanına bir diyecekleri olmadığına, eksikliklerin tamamlanması ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Sanığın avukatı ise tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - İZMİR