Kadın çiftçilere yerli ve milli sebze fidanı dağıtıldı
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Kadın çiftçilere yerli ve milli sebze fidanı dağıtıldı

Kadın çiftçilere yerli ve milli sebze fidanı dağıtıldı
Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR - Haberler | Güncel

BİTKİSEL Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Tarımsal Üretimin Arttırılması Projesi' kapsamında Sarıyer'de kadın çitçilere yerli ve milli sebze fidesi dağıtıldı.

BİTKİSEL Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Tarımsal Üretimin Arttırılması Projesi' kapsamında Sarıyer'de kadın çitçilere yerli ve milli sebze fidesi dağıtıldı. Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, "Genetiği ile oynanmış tohumlarla değil, yerli ve milli kaynaklara dayanarak üretim kapasitemizin arttırılması stratejik bir önem taşıyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bitkisel Üretim Genele Merkezi tarafından yürütülen 'Tarımsal Üretimin Arttırılması Projesi' kapsamında Sarıyer Gümüşdere Mahallesi'nde kadın çiftçilere yerli ve milli sebze fidesi dağıtıldı. Fidan dağıtım törenine İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer ile İstanbul İl tarım Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende; İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, kadın çiftçilere seslendi. Aladağ, "Tarım Bakanlığımızın, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün ülkemiz genelinde uyguladığı projelerden biri olan 'Yerli ve Milli Tohumları Kadın Eliyle Yetiştirme Projesi' ile dağıtım töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İçinde yaşadığımız pandemi ortamını dikkate aldığımızda, dünya genelinde gerek hayvansal gerek bitkisel gıda üretiminin arttırılması ve bunun da genetiği ile oynanmış tohumlar ya da genetiği ile oynanmış hayvansal üretim yoluyla değil yerli ve milli kaynaklara dayanarak üretim kapasitemizin arttırılması çok büyük bir önem taşıyor. Hatta diyebilirim ki hiç abartmıyorum stratejik bir önem taşıyor" şeklinde konuştu.Düzenlenen törenin ardından kadın çiftçilere yerli ve  milli sebze fideleri dağıtıldı.


- İstanbul
Kadın çiftçilere yerli ve milli sebze fidanı dağıtıldı
Kadın çiftçilere yerli ve milli sebze fidanı dağıtıldı
Kadın çiftçilere yerli ve milli sebze fidanı dağıtıldı
Kadın çiftçilere yerli ve milli sebze fidanı dağıtıldı
Kadın çiftçilere yerli ve milli sebze fidanı dağıtıldı
Kadın çiftçilere yerli ve milli sebze fidanı dağıtıldı
Kadın çiftçilere yerli ve milli sebze fidanı dağıtıldı
Kadın çiftçilere yerli ve milli sebze fidanı dağıtıldı
Kadın çiftçilere yerli ve milli sebze fidanı dağıtıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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