Kadın aşçı, KOSGEB desteği ile kendi lokantasını açtı
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Kadın aşçı, KOSGEB desteği ile kendi lokantasını açtı

TOKAT'ta 10 yıl boyunca çeşitli lokantalarda aşçılık yapan Fatma Karataş (34), KOSGEB desteği ile kendi işinin patronu oldu.

Kadın aşçı, KOSGEB desteği ile kendi lokantasını açtı
09.06.2020 08:40 | Son Güncelleme: 09.06.2020 08:44

TOKAT'ta 10 yıl boyunca çeşitli lokantalarda aşçılık yapan Fatma Karataş (34), KOSGEB desteği ile kendi işinin patronu oldu. Ev yemekleri lokantası açan Karataş, müşteri sayısının artması nedeniyle işletmesini büyütmeyi planladığını söyledi. 

Kentte, lokantalarda aşçılık yapan Fatma Karataş çevresindeki arkadaşlarının ve çalıştığı lokantaya gelen müşterilerin yaptığı yemekleri beğenmesi üzerine kendi işini kurmaya karar verdi. Karataş, 3 yıl önce KOSGEB kredisiyle birlikte toplam 40 bin lira sermayeyle Meydan Çarşı'sında 30 metrekare dükkan kiralayarak işe başladı. Lokantada ev yemekleri yapan ve müşterilerin ilgisiyle karşılaşan Karataş, şimdi ise daha büyük bir dükkan kiralayarak işletmesini büyütmeyi hedefliyor.

10 yıl süresince farklı iş yerlerinde çalıştığını belirten Fatma Karataş, "En son çalıştığım iş yerindeki olumlu dönüşler sayesinde böyle bir iş yeri açmaya karar verdim. İşlerse işler, işlemez ise yolumuza devam ederiz diye düşündük. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde çok şükür. Burayı açtık. Önce 'batarsınız' dediler. Kimse inanmadı böyle bir iş yapacağımıza ama nasipte varmış, batmadık. İlk açmak istediğimde annem bile karşı çıkmıştı. Anneme 'Dükkan tuttum dediğim' zaman bana 'Ne işin var. Ne güzel çalışıyorsun. Sigortan var. Batarsın' demişti. Ama ben kararımdan vazgeçmedim. Şükür hiçbir sıkıntı da yaşamadım. 3 yıldır devam ediyoruz" dedi. 

Müşterilerinin yemeklerden çok memnun olduğu kaydeden Karataş, "Siparişlerimiz çok güzel. Sabahları çorba, kahvaltı, isteyen olursa menemen yapıyoruz. Öğlenleri ise sulu yemeklerimiz oluyor. Dışarıdan esnaf arkadaşlarımız geliyor. Düğünlerde, nişanlarda toplu yemekler veriyoruz. İşlerimiz çok güzel. Bizim sayemizde 2 kişi de burada çalıyor. Evlerine para götürüyor. Burası bize artık çok küçük geliyor. Özellikle yaz aylarında gelen müşterilerimiz sığmıyor. Bazen de yer bulunmadığı için kapıdan sitem edip gidenler oluyor" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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