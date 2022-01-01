Kadıköy ve Ataşehir'de yılın ilk trafik cezaları

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - Çağrı ÇALIŞKAN/ -İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kadıköy ve Ataşehir'de TEM Otoyolu giriş-çıkışlarında ve farklı noktalarda alkollü sürücülere yönelik denetim yaptı.

İstanbul'da 2022'nin ilk saatlerini görev başında karşılayan trafik polisleri alkollü sürücülere yönelik birçok ilçede denetim gerçekleştirdi.

Kadiköy denetime takılan bir sürücüye trafik polisi alkolmetreyi üfletti. Sürücü üflediği alkolmetrede 0.55 promil alkollü çıktı. Sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesi gereğince bin 823 TL cezai işlem uygulanırken ehliyetine ise el konuldu.