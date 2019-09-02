02.09.2019 18:41

Kadıköy Karpuz Festivali renkli görüntülere sahne oldu

İSTANBUL - Silivri'de 8'inci düzenlenen Kadıköy Karpuz Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında düzenlenen karpuz yarışmaları, sahne gösteri ve Altay konseri vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Silivri Belediyesinin ilçede üretilen organik tarım ürünlerini duyurmak amacı ile düzenlediği festivallerin sonuncusu Kadıköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Sulama yapılmadan üretilen organik Kadıköy Karpuzu'nun tanıtımı için düzenlenen 8'inci Kadıköy Karpuz Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Demokrat Parti İlçe Başkanı Halide Avlu, Silivri Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, belediye meclis üyeleri, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren, Silivri Ziraat Odası Başkanı Metin Gürsu, Kadıköy Mahalle Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik, Silivri Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Ercan Çalışkan, Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Şaban Erdan, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Festival kapsamında Karpuz Yeme Yarışması, En İyi Karpuz Yarışması ve sahne programları düzenlendi.

En çok karpuzu yediler ödülü kaptılar

Geleneksel olarak düzenlenen Karpuz Yeme Yarışması'nda bu yıl 10 kız ve 10 erkek çocuk yarışmacı mücadele etti. İlk olarak kız çocuklarının mücadelesi ile başlayan yarışmada Begüm ve Selin isimli iki minik yarışmacı finale kalarak yeniden rekabet etti. En çok karpuzu yemeyi başaran Selin, ödülü olan bisikleti MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın'dan aldı. Erkek çocuklarının yarıştığı kategoride ise 1 dakikalık mücadelenin galibi Muhammet oldu. Seyredenlerin balkonları doldurarak takip ettiği final mücadelesinin galibi Muhammet'in bisikletini de Belediye Meclis Üyesi Gökalp Kalaycı hediye etti.

Kadıköy Karpuz Festivali'nin sahne programları halk oyunları gösterileri ile başladı. Kadıköy Şehit Olcay Özcan İlköğretim Okulu Halk Oyunları ekibi, Karadeniz Yöresi oyunları ile büyük ilgi topladı. Horon oynayan minik yaştaki folklorcular seyredenlerin alkışları eşliğinde gösterilerini sergiledi. Grubun çiçeğini Silivri Belediye Meclis Üyesi Ömer Tekin takdim etti. Ardından TOKİ Anadolu Lisesi Silivri Yöresi Halk Oyunları ekibi sahne alarak performanslarını sergiledi. Folklor ekibi çiçeğini Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer'den aldı. Sahne programlarının devamında Beydans Halk Oyunları ekibi ise Zeybek keyfi yaşattı. Grubun çiçeklerini ise MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın takdim etti.

Altay ile doyasıya eğlence

8'inci Kadıköy Karpuz Festivali'nin konser programında ünlü şarkıcı Altay festivale gelenlerle buluştu. Kadıköy Meydanı'nı dolduran binlerce katılımcı Altay şarkıları eşliğinde dans etti, halay çekti. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Mahalle Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik, ünlü şarkıcıya 18 kiloluk Kadıköy Karpuzu hediye etti. Mahalleliler gece boyunca müzik ziyafeti yaşadı. Festival programları boyunca tüm katılımcılara, bölge dışından gelen misafirlere karpuz ikramı yapıldı.

Festivalde ayrıca sergi alanları ve doğal ürünler pazarı kuruldu. Doğal pazarda birbirinden lezzetli ürünler tezgahları doldururken, Silivri'nin organik ürünlerinin satıldığı stantlar katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Silivri Belediyesi Kültür Merkezi ve Mahalle Evi kursiyerlerinin el işi ürün stantları festivale renk kattı.

Futbol turnuvasının kazananı 'truva' oldu

Kadıköy Karpuz Festivali kapsamında bu yıl 3'üncüsü düzenlenen futbol turnuvasının sonuçları festivalde ilan edildi. Turnuvanın en centilmen takımı 02 Tertipler seçilirken, şampiyon takım ise Truva Spor oldu. Madalya ve kupa seremonisinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Festivalin açılış konuşmasına şehitleri anarak başlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, şunları söyledi:

"Marka Kent Silivri'nin marka festivalleri dedik. Bu yıl ki festivallerimizin sonuncusu Kadıköy'de. Silivri'de yapılan tüm festivallerin teması tarımsal üretimi desteklemek, çiftçiyi desteklemek. Bugün de burada Türkiye'nin en lezzetli karpuzunun yetiştiği Kadıköy'de, 'Karpuz Festival' diyoruz. Biz marka kent derken altı boş değildi. Silivri alelade bir coğrafya değil. İstanbul'un en güzel coğrafyasında marka bütün potansiyeller mevcut. Ama bu potansiyelin farkına varacak yöneticiler ve o yöneticiler ile el ele tutuşmuş inanmış insanlara ihtiyacımız var. 42 kilometre sahilimiz, 863 kilometrekare kara toprağımız var. 500 kilometrekare ekilebilir dikilebilir arazi. Tarihi dokumuz, inci gibi sahiller. Silivri 7 bin yıllık bir tarihi mirasın üzerinde oturan bir şehir. Biz bunun farkında olmaya, üretim ve tarım demeye, hayvancılık demeye, organik tarım demeye devam edeceğiz."

"Bütün İstanbul'u besleyecek toprakların üzerindeyiz" diyen Silivri Belediye Başkanı Yılmaz, "İstanbul'un yanı başında, bütün İstanbul'u besleyecek gıda ve hayvancılık yapılabilecek toprakların üzerindeyiz. El ele omuz omuza verip, teknoloji ve bilimle buluşup aynı zamanda kolektif bir üretim anlayışıyla üretecinin tüketici ile buluşacağı köy pazarlarını hayata geçireceğiz. Karpuzumuz hiç sulama yapılmadan üretilen, Türkiye'nin en lezzetli karpuzu. İşte bu nimeti Türkiye'ye tanıtmalı, hatta ihracatını yapmalıyız. Hayallerimizi ortaya koyarsak, ufuk çizgimizi ileri taşırsak ve inanırsak yapamayacağımız şey yok. Bu kardeşiniz, abiniz, 5 yıl boyunca sizinle koşmak için, sizinle beraber bu marka kenti oluşturmak için var. Hiç yorulmadan Silivri'nin tüm değerlerinin tanıtımını ve pazarlamasını hep beraber yapacağız. Tarladan alınan karpuzun fiyatını duyduğumda bir belediye başkanı olarak bundan hicap duydum. Aracıları aradan çıkarmalıyız. Eğer üretici ile tüketiciyi direkt buluşturacak satış kanallarını oluşturamazsak söylediklerim havada kalır. Çiftçi ürettiği ürünün karşılığını alamazsa, tüm bunların altı temelsiz kalır. Bunun için önümüzdeki günlerde tarımsal kalkınma, kırsal kalkınma, bu konulardaki destekler ile ilgili çok ciddi çalışmaları sizlerle yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA