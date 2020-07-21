Kadıköy'de toplu iş sözleşmesine 'İstanbul Sözleşmesi' vurgusu
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Kadıköy'de toplu iş sözleşmesine 'İstanbul Sözleşmesi' vurgusu

Kadıköy'de toplu iş sözleşmesine 'İstanbul Sözleşmesi' vurgusu Kadıköy Belediyesi ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)'e bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine 'İstanbul Sözleşmesi'ne atıfta bulunan aile...

21.07.2020 22:36 | Son Güncelleme: 21.07.2020 22:41

Kadıköy'de toplu iş sözleşmesine 'İstanbul Sözleşmesi' vurgusu

İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)'e bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine 'İstanbul Sözleşmesi'ne atıfta bulunan aile içi şiddet maddesi damga vurdu.

Kadıköy Belediyesi ile TÜM-BEL-SEN arasında imzalanan 2020-2021 yılı toplu iş sözleşmesi töreni CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, TÜM-BEL-SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt, TÜM-BEL-SEN Genel Sekreteri Yılmaz Yıldırımcı, TÜM-BEL-SEN Basın Yayın Sekreteri Adem Yavuzkaya, TÜM-BEL-SEN İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Hıdır Demirtaş, Kadıköy Belediyesi yönetimi ve personellerinin katılımıyla, Kadıköy Belediyesi ana binası bahçesinde gerçekleşti. Yapılan toplu iş sözleşmesi Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu, TÜM-BEL-SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt ve TÜM-BEL-SEN İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Hıdır Demirtaş tarafından imzalandı. Sözleşmeye göre TÜM-BEL-SEN'e üye 500 memur ve sözleşmeli personel ortalama aylık brüt 520 lira sosyal iyileştirme zammı alacak.

Sözleşmede aile içi şiddetle mücadele maddesi

Toplu iş sözleşmesinde sosyal haklar, çocuk bakım evlerinden yararlanma, ulaşım hakları, mali hakların iyileştirilmesine yönelik maddelerin yanı sıra aile içi şiddete ilişkin madde dikkat çekiyor. İstanbul Sözleşmesi'nin amaçları gözetilerek düzenlenen maddede, aile içi şiddetin önüne geçmek adına kamu ve sendika arasında işbirliği göze çarpıyor. Çalışanın şiddet uyguladığının tespit edilmesi durumunda yararlanamadığı sözleşmenin 5. Maddesinde yer alan hüküm şöyle: "Çalışanın aile içi şiddet uyguladığı durumlarda; ailesinin şikayeti üzerine Belediye Sosyal Hizmet Uzmanının yapacağı değerlendirme sonucu şiddet uyguladığı tespit edilirse, bu sözleşme hükümlerinde yer alan mali haklar mağdur olan eşe ödenir".

Sözleşme kamuoyuna mesajlar içeriyor

İmza töreninde kısa bir konuşma yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "Emeğin örgütlenmesi sırasında sizlerin sendikal mücadeleniz ve örgütlülüğünüz sonrası bugün böylesi anlamlı bir imzada bir arada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bu toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dilerim" dedi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, toplu iş sözleşmesinde yer alan aile içi şiddet maddesinin İstanbul Sözleşmesi'ne atıfta bulunduğunu belirterek, "Bu toplu sözleşmemiz kamuoyuna mesajlar da içeriyor. Bu sözleşmeden yararlanamamanın 4 tane koşulu var, bir tanesi de aile içi şiddet. Belediye çalışanlarımız arasında böyle bir şey olacağına inanmıyorum ancak biz bu toplu sözleşmeye şiddetle mücadelenin yanı sıra, şiddet uygulanması halinde uygulanacak cezayı da koyuyoruz. Sözleşmeyi imzalayan tarafların ayrıca bir görevi daha var, o da Kadıköylü komşularımıza hizmet etmek. Belediye bütçesi, belediyede çalışanların ve Kadıköy'de yaşayanların iyiliği için, onların yaşam kalitesini ve yaşam seviyesini arttırmak için kullanılacaktır" diye konuştu.

TÜM-BEL-SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt "Otuz yıllık mücadelemiz boyunca hiçbir zaman demokrasi, adalet talebimizden vazgeçmedik. Bu bizim için yaşamsal değerdir. Cesareti ve umudu yeniden örgütleyeceğiz, bundan hiçbir zaman geri durmayacağız. Bu toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Kadıköy'de toplu iş sözleşmesine 'İstanbul Sözleşmesi' vurgusu

Kaynak: İHA

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