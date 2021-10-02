Gece uyurken hesabı ele geçirildi! Talihsiz adam, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gece uyurken hesabı ele geçirildi! Talihsiz adam, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de İslam Topal adlı kişi, gece su içmek için uykusundan uyandığı esnada telefonuna art arda gelen bildirimleri gördü. Telefonuna bakan Topal, banka hesabına giren bir kişi tarafından hesabının boşaltıldığını fark etti. 25 bin lirasının başka bir hesaba aktarılışını saniye saniye izleyen Topbaş, hemen ardından bankasıyla iletişime geçse de bir sonuca ulaşamadı. Talihsiz adamın hesabı boşalttıktan sonra ATM'ye girip parayı çeken kişi ise kameralara yansıdı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de yaşayan İslam Topal isimli vatandaş gece saatlerinde su içmek için uyandığı esnada telefonunun ekranında gelen ışığı fark edince gördükleri karşısında şoka uğradı.

İddiaya göre, İslam Topal isimli vatandaş telefonunu eline aldığı sırada kendi kontrolü dışında girilen banka hesabındaki paranın başka bir şahsa aktarıldığı dakikaları saniye saniye izledi. Olayın hemen ardından banka temsilcisiyle iletişime geçen Topal'a konuyla ilgili şikayette bulunması söylendi.

Gece uyurken hesabı ele geçirildi! Talihsiz adam, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izlediİslam Topal

Hayatının şokunu yaşayan Topal, ertesi gün bankadan aldığı dekontlar sonrası toplamda 25 lirasının tanımadığı şahısların hesabına geçtiğini öğrendi. Bankanın güvenlik sorunu olduğunu belirten mağdur vatandaş konuyla ilgili şikayetçi oldu. Öte yandan paraların aktarıldığı hesap sahipleri olduğu iddia edilen kişilerin ATM'ye gelerek parayı çektiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gece uyurken hesabı ele geçirildi! Talihsiz adam, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi

Yaşanan olay sonrası zor günler yaşadığını belirten İslam Topal, "Gece uyuduğum esnada su içmek için kalkmıştı. Telefonumun ışığının açık olduğunu fark ettim. Telefonu elime aldığımda paralarımın başka hesaba benim kontrolüm dışında aktarıldığını resmen saniye saniye izledim. Hemen telefonu kapatarak müşteri hizmetlerini aradım. Şüpheli bir durum olduğunu söyledim. Banka temsilcisi bana ait olan toplamda 25 bin liranın farklı hesaplara aktarıldığını söyledi. Konuyla ilgili şikayetçi olmamı söyledi. Üstelik bir de yaşanan olayın sorumlusunun banka değil benim olduğumu söyledi. 25 bin liram resmen buhar oldu. Paraları kendi hesaplarına aktaran şahısları daha önceden tanımıyorum. Olay sonrası zor günler yaşadım" diye konuştu.

Gece uyurken hesabı ele geçirildi! Talihsiz adam, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izlediAvukat Nur Nihal Tavlan

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan mağdur avukatı Nur Nihal Tavlan ise, "Olayla ilgili savcılık aşaması iddianame düzenlenerek sona erdi. Şu anda yargılama aşamasında. Bu işlemler yapılırken banka tarafından İslam Bey'e herhangi bir doğrulama linki ya da mesajı gelmedi. Kısacası bu işlemler yapılırken ya İslam Bey'in telefonuna farklı IP'den girildi ya da müşteri bilgilerine bankanın güvenlik duvarı kırılarak ulaşıldı. Dolayısıyla bankanın burada ciddi bir ağ açığı bulunmaktadır. Hali hazırda bankalar, bankacılık hizmeti sunarken ayrıca mevcut güvenlik duvarını BDDK ve gelişen teknolojiyle eş güdümlü olarak güveni sağlama görevi bulunmaktadır. 3. şahıslar tarafından müşterilere verilen zararın sorumlusu bankalardır. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, bankanın bu gibi durumlarda paraların gönderildiği hesaplara durumun ortaya çıkması sonrası bloke koyması gerekmektedir" dedi.

Gece uyurken hesabı ele geçirildi! Talihsiz adam, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi

Gece uyurken hesabı ele geçirildi! Talihsiz adam, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı İbrahim Tatlıses
Spor Recep Tayyip Erdoğan Lionel Messi Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Münir Karaloğlu Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gece uyurken hesabı ele geçirildi! Talihsiz adam, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 10:23:13. #1.12#