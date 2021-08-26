Kadıköy'de kebapçıda robot garson ile servis dönemi

Kadıköy'de kebapçıda robot garson ile servis dönemi -Robot garson Çakıl, hem müşteriye yemek götürüyor hem doğum günü kutluyor Kadıköy Kalamış'ta faaliyet gösteren bir kebapçı restoranında robot garson ile yapılan 'dijital servis' görenleri şaşırtıyor.

Kadıköy'de kebapçıda robot garson ile servis dönemi

-Robot garson Çakıl, hem müşteriye yemek götürüyor hem doğum günü kutluyor

İSTANBUL - Kadıköy Kalamış'ta faaliyet gösteren bir kebapçı restoranında robot garson ile yapılan 'dijital servis' görenleri şaşırtıyor. 'Çakıl' ismine sahip olan ve kedi sesleri çıkaran robot, restoranın müşterilerine yemeklerini götürüp merhaba diyerek onları selamlıyor. Kısa sürede restoranın maskotu haline gelen robot garson Çakıl, müşterileri hem şaşırtıyor hem de eğlendiriyor.

Kadıköy Kalamış'ta faaliyet gösteren bir kebapçı restoranında çalışan robot garson, görenleri şaşırtıyor. Bedri Usta olarak nam salan Bedrettin Aydoğdu'nun sahibi olduğu restoranda bulunan robot garson, kendisine verilen yemekleri restorandaki müşterilerin masasına götürüyor. Bedri Usta'nın kendi beslediği kedisinden esinlenerek Çakıl adını verdiği robot garson, kedi sesleri çıkarıp konuşarak aynı zamanda müşterilere sesli şekilde de hitap ediyor. Raflarına yemek koyulduğu sırada teşekkür ederim diyen Çakıl isimli robot garson, yemeği müşteriye verdiğinde ise çeşitli sesli komutlarla müşteriyi selamlıyor. Kafa kısmına dokunulduğunda da miyavlayan ve sesli şekilde tepki veren Çakıl, restorana gelenlerden özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Kısa süre önce robot garsonu kullanmaya başladıklarını ifade eden Bedri Usta, müşterilerin Çakıl'ı görünce eğlendiklerini ve sosyal medyada paylaşmak için videolar çektiklerini belirtiyor.

Robot garson 'Çakıl' ile ilgili konuşan Bedrettin Aydoğdu, "Bir teknoloji firması sahibi arkadaşım var. Geçen gün böyle bir şey imal ettiklerini söyledi yurt dışında. Türkiye'ye demo olarak bir tane gelmiş. "Bedri usta bunu en çok sen duyurursun, ben sana bir göndereyim" dedi bunu. Tabii gönder dedim. Dün geldi bana zaten bu. İnanılmaz eğlenceli bir şey.

Her yola çıktığında dört masaya servis götürebiliyor. O dört masanın numarasını giriyorsun, başlatıyorsun dört masaya götürüp yemeklerini bırakıp geliyor. Şu gördüğün alanda elli tane masa varsa elli masaya gidebiliyor. Onu harita üzerinden önce bir gezdiriyorsun. Hepsini yüklüyorsun, yüklü olmayan yere gitmiyor. Belirli yerleri, gideceği yerleri var" dedi.

'Çakıl' müşterilerin doğum gününü de kutluyor

Çakıl isimli robot garson aynı zamanda müşterilere doğum günü sürprizi de yapıyor. Çakıl, mekanda doğum günü kutlanacak olan müşteriye doğum günü şarkıları seslendirerek pastasını masasına götürüyor.

Bedrettin Aydoğdu, "Doğum günü şarkısı da var. Mesela Bedri Usta'nın doğum günü olsa bugün, hemen yazıyorsun, masaya götürüyor. İsmini okuyarak gidiyor. Bu güzel bir şey. Çocuklar eğleniyor onunla. Benim kedimin ismi Çakıl olduğu için kedi sesi çıkartıyor. Mesela çok da kibar. Hangi masaya gidiyorsa "geldim" diyor. Yemeğini alırken "teşekkür ederim" diyor. Ne yüklersen konuşuyor. Mesela ben ona istediğim sesi yükleyebiliyorum. Ben bile konuştuklarımı yükletebilirim.

Dün başladık. Hangi masaya gitse diyorlar ki "bana meyve gönderin ama çakıl getirsin." Getirirken video çekiyorlar. Ben dün onu sosyal medyada paylaşmıştım. Bazı insanlar "teknoloji çok ilerledi, acaba garsonlar komiler işsiz mi kalır" gibi algıladı. Öyle bir mantık olabilir mi? Buranın bir aksesuarı olarak düşünün. Buna mal yüklemek için de bir eleman lazım, masaya getirdiğinizde de eleman lazım. onu yönetecek bir eleman da lazım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç