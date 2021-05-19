Kadıköy'de cadde ve sahiller doldu taştı
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Kadıköy'de cadde ve sahiller doldu taştı

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Haberler | Güncel

KADEMELİ normalleşme devam ederken 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tatil olmasıyla Bağdat Caddesi, Caddebostan Sahili'nde yoğunluk yaşandı, sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı.

KADEMELİ normalleşme devam ederken 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tatil olmasıyla Bağdat Caddesi, Caddebostan Sahili'nde yoğunluk yaşandı, sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı.

17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmenin 3'üncü gününde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tatil olmasıyla güneşli havayı gören vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yoğun trafik oluştu. Kimi vatandaşlar alışveriş kimileri ise aileleriyle birlikte yürüyüş yaptı. Caddebostan Sahili'nde ise yoğunluk yaşandı. İstanbullular sosyal mesafeyi ve maske kuralını hiçe sayarak iç içe oturup arkadaş gruplarıyla vakit geçirdi. Sahilde bulunan konteyner tuvaletlerde metrelerce kuyruk oluştu.  Bazıları kapalı olan restoran ve kafelerden aldıkları yiyecek ile içecekleri sahilde tüketti. Kimileri ise sahil şeridinde yürüyüş yaptı. 

 


- İstanbul
Kadıköy'de cadde ve sahiller doldu taştı
Kadıköy'de cadde ve sahiller doldu taştı
Kadıköy'de cadde ve sahiller doldu taştı
Kadıköy'de cadde ve sahiller doldu taştı
Kadıköy'de cadde ve sahiller doldu taştı
Kadıköy'de cadde ve sahiller doldu taştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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