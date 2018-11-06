Kadıköy'de 2 Kişinin Öldüğü Silahlı Kavganın Davası

Restoran çıkışında 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla hakkında dava açılan biri tutuklu 5 kişinin yargılanmasına başlandı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Ekşi ile tutuksuz sanıklar Murat Keleşoğlu, Mertcan Güven ve müşteki sanık Adnan Ayhan katıldı. Duruşmada, ölen Murat Oğuzorhan ve Emre Ağdaş'ın aileleri ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından savunması alınan tutuklu sanık Hakan Ekşi, azmettirme suçlamasını kabul etmediğini, maktulleri olay günü ilk kez gördüğünü ve onları öldürecek bir durumunun olmadığını ifade ederek, beraatini talep etti.

Müşteki sanık ve emniyet amiri olduğu belirtilen Adnan Ayhan ise saat 00.00 sıralarından restorandan çıkarak aracını istediğini ancak 12-13 dakika gelmeyince valeye aracını sorduğunu, valenin de hitap şekline küfürlü şekilde tepki gösterdiğini öne sürerek, "Ben de valenin yanına giderek kendisini uyardım. O sırada maktul Murat kapıya çıkarak valelerden birisiyle konuşuyordu. Karşımızdakiler birden maktule saldırmaya başladılar. Ben kimseye vurmadım. Ayırmaya çalışıyordum. 8-10 kişilik bir grup bana doğru gelerek 'Sen polis misin?' diye sordu. Bu grubun çevresinde bulunan 6-7 kişi bana saldırdı." dedi.

Olay sırasında kendisini korumaya çalıştığını, bölgeden uzaklaşarak taksiye bindiğini, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak takviye yardım istediğini ve asayiş şubeye giderek ifade verdiğini belirten Ayhan, "kasten yaralama" suçlamasını kabul etmediği, kendisine saldıranlardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Duruşmada, diğer tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ekşi'nin, tutuklu kaldığı süreyi dikkate adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Mahkeme başkanından karara şerh

Mahkeme Başkanı Dursun Kaya ise "Sanık Hakan Ekşi'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin henüz yeterince toplanmamış olması nazara alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi görüşü ile çoğunluk görüşüne iştirak etmiyorum." diyerek karara şerh koydu.

Duruşma öncesi ve sonrasında tepkiler

Bu arada, ellerinde olayda ölen yakınlarının fotoğrafları bulunan bir grup, duruşmanın yapılacağı koridorda, "Katiller bulunsun", "Adalet istiyoruz" yazılı dövizler açtı. Duruşma başlayana kadar slogan atan grup ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Tutuklu sanık Hakan Ekşi'nin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesinin ardından karara tepki gösteren bazı maktul yakınları da sinir krizi geçirdi. Adliyedeki görevlilerle aileler arasında gerginlik yaşanırken, bir maktul ailesinin avukatı, tepkisini dışarıda da sürdüren tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 7 Ocak'ta Caddebostan Mahallesi İskele Sokağı'ndaki bir restoranın otoparkında çıkan silahlı kavgada, Murat Oğuz Orhan (34) ve Emre Ağdaş'ın (29) öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen 5 kişi hakkında yürüttüğü soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, kavga sırasında yaşananlar anlatıldı.

Restorandaki doğum günü kutlaması sonrasında, organizasyona katılanlar ile valeler arasında araç çağırma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı, tartışma sırasında sanıklar Mertcan Güven ile Murat Keleşoğlu'nun, doğum günü kutlaması için orada bulunan müşteki sanık Adnan Ayhan'a vurdukları, Ayhan'ın da restoranda vale olarak görev yapan müşteki Ali Gündüz'e vurduğu belirtilen iddianamede, tartışmanın bu şekilde kavgaya dönüşmesi üzerine, başka bir masada arkadaşlarıyla yemek yiyen Emre Ağdaş'ın gürültüyü duyarak dışarıya çıktığı aktarıldı.

Kalabalığa sanıklardan Hakan Ekşi ile Mehmet Halim Toprak'ın da katıldığı ve taraflar arasında sözlü tartışma yaşandığı ifade edilen iddianamede, daha sonra sanık Murat Keleşoğlu ve müşteki sanık Adnan Ayhan'ın arabalarına bindikleri sırada silah sesi duydukları, kamera görüntülerinden yapılan tespitte ateş eden kişinin vale Mehmet Halim Toprak olduğunun tespit edildiği, ateş etmeden önce de yanında bulunan sanık Hakan Ekşi'nin ise ateş açmasını istediğinin taraflarca duyulduğu, 2 sanığın daha sonra kaçtıkları kaydedildi.

İddianamede, olayda vücuduna 4 kurşun isabet eden Murat Oğuzorhan'ın olay yerinde öldüğü, olayı önlemeye ve tarafları ayırmaya çalışan Emre Ağdaş'ın da vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, sanık Hakan Ekşi ile Mehmet Halim Toprak'ın buluştukları, daha sonra Ekşi'nin teslim olduğu, yakalama kararı çıkarılan Toprak'ın halen arandığı belirtildi.

Ateş açtığı belirlenen sanık Mehmet Halim Toprak'ın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet, sanık Hakan Ekşi'nin de "kasten öldürmeye azmettirme" ve "kasten öldürmeye yardım etme" suçlarından müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, olaya karışan diğer sanıklar Merthan Güven, Murat Keleşoğlu ile müşteki sanık olarak yer alan Adnan Ayhan'ın da "kasten yaralama" suçundan 4 aydan birer yıla kadar hapsi talep edildi.