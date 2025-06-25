Kadıköy Boğası Mustafa'nın hastalığı ne?

Kadıköy Boğası Mustafa'nın hastalığı ne?
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Son günlerde sosyal medyada gündem olan "Kadıköy Boğası" olayı, büyük merak uyandırdı. Kadıköy Boğası lakabıyla bilinen Mustafa Başaran'ın anlattıkları, kamuoyunda tartışma yaratırken fenomen ismin hastalığı merak konusu oldu. Peki, Kadıköy Boğası olayı nedir? Kadıköy Boğası Mustafa'nın hastalığı ne? Mustafa Başaran'a ne oldu? İşte detaylar...

Son günlerde sosyal medya platformlarında yoğun şekilde paylaşılan ve kamuoyunun dikkatini çeken "Kadıköy Boğası" olayı, kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Özellikle TikTok ve Instagram gibi mecralarda yayılan videolar ve açıklamalar, kullanıcılar arasında büyük merak uyandırdı. Peki, Kadıköy Boğası olayı nedir? Kadıköy Boğası Mustafa'nın hastalığı ne, anlattıkları doğru mu? İşte, merak edilen tüm detaylar…

KADIKÖY BOĞASI MUSTAFA BAŞARAN'IN HASTALIĞI NE?

Çocukluk döneminde geçirdiği havale ve yaşadığı kazalar nedeniyle sinir sisteminde bazı problemler bulunan Mustafa Başaran, bu sağlık sorunlarına rağmen hayata pozitif bakışıyla dikkat çekiyor. Görme yetisinde kısmi kayıp yaşadığı öğrenilen Mustafa Başaran'ın bir gözünde yüzde 50 oranında görme kaybı olduğu biliniyor.

Kadıköy Boğası Mustafa'nın hastalığı ne?Kadıköy Boğası Mustafa'nın hastalığı ne

Öte yandan zaman zaman hafif düzeyde obsesif davranışlar sergileyen Mustafa Başaran'ın hakkında ortaya atılan "zihinsel engelli" iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Ancak çocukluk yıllarında maruz kaldığı akran zorbalığı nedeniyle duygusal anlamda bazı travmalar yaşadığı ve bu durumun kişiliği üzerinde iz bıraktığı öne sürülüyor.

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