Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine ulaşan fenomenin renkli yaşamı, beyazperdede seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Komedi unsurlarıyla bezeli bu yeni sinema filmi, izleyenleri kahkahaya boğarken aynı zamanda duygusal anlara da sahne olacak. Filmin merakla beklenen afişi ve oyuncu listesi nihayet kamuoyuyla paylaşıldı. Kadıköy Boğası filmi oyuncuları kim, Mustafa Kadıköy Boğası filminde oynuyor mu?

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Mustafa Başaran'ın hayat hikayesini konu alan bol kahkahalı komedi filmi Kadıköy Boğası, 22 Ağustos 2025 tarihinde sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. Vizyon tarihinin duyurulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir heyecan oluştu. Özellikle Mustafa Başaran'ın takipçileri, filmi merakla ve sabırsızlıkla bekliyor.

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ NEREDE YAYINLANACAK?

Film yalnızca sinemalarda gösterime girecek ve 22 Ağustos Cuma günü itibarıyla Türkiye genelindeki salonlarda izlenebilecek. İlk etapta dijital platformlarda yayınlanması planlanmayan yapım, daha sonraki bir tarihte dijital ortamlara taşınabilir. Ancak başlangıçta sinema dışı izleme imkânı olmayacak.

KADIKÖY BOĞASI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Filmin afişiyle birlikte oyuncu kadrosu da açıklandı. "Kadıköy Boğası" filminde yer alacak isimler şöyle:

• Mustafa Başaran

• Nurullah Çelebi

• İlayda Sumak

• Ateş Fatih Uçan

• Mehmet Ali Başaran

• Ahmet Dursun

• İlker Aksum

Bu kadro, komediyi duygu dolu sahnelerle harmanlayarak güçlü bir performans sunmayı amaçlıyor.

FİLMİN KONUSU NEYİ ANLATIYOR?

Yapım, Mustafa Başaran'ın hayatından renkli kesitleri beyazperdeye taşıyor. Kadıköy sokaklarındaki yaşanmışlıklar, Fenerbahçe'ye olan tutkusu ve sosyal medya dünyasındaki yükselişi, hikâyenin temelini oluşturuyor. Hem eğlenceli hem duygusal bu yolculuk, izleyenleri güldürürken aynı zamanda derinlemesine düşündürmeyi hedefliyor. Tribün atmosferi, samimi karakteri ve içten anlatımıyla film dikkat çekecek.