Bazı kesimler bu gelişmeyi heyecanla karşılarken, bazı kullanıcılar ise eleştirilerini dile getirdi. Tartışmaların odağında ise filmin içeriği ve sinema dünyasına bu şekilde bir karakterin adım atması yer aldı. Kadıköy Boğası filmi fragman izleme linki var mı?

KADIKÖY BOĞASI MUSTAFA BAŞARAN GÜNDEMDE

Kadıköy Boğası olarak tanınan Mustafa Başaran, özellikle Testo Taylan'ın ziyareti sonrası büyük bir ilgi odağı hâline geldi. Engelli birey olarak yaşam mücadelesi veren Başaran'ın önce hayalleri gerçekleştirildi, ardından göz ameliyatı masrafları karşılandı. Art arda gelen reklamlar ve sponsorluk destekleriyle ünü daha da arttı. Son olarak ise "Kadıköy Boğası" adını taşıyan bir filmin çıkacağı duyuruldu. Ancak bu haber ilk etapta birçok kişi tarafından şaka zannedildi.

HEM ŞAŞIRTTI HEM TEPKİ ÇEKTİ

Filmin fragmanının yayınlanması, bu söylentilerin gerçek olduğunu kanıtladı. Fragmanın paylaşılması hem şaşkınlık yarattı hem de sosyal medyada çeşitli tepkilere neden oldu. Bazı kesimler bu gelişmeyi heyecanla karşılarken, bazı kullanıcılar ise eleştirilerini dile getirdi. Tartışmaların odağında ise filmin içeriği ve sinema dünyasına bu şekilde bir karakterin adım atması yer aldı.

FENOMENLİKTEN BEYAZ PERDEYE

Sosyal medya dünyasında "Kadıköy Boğası" lakabıyla tanınan Mustafa Başaran, enerjisi ve Fenerbahçe sevgisiyle kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Özellikle ev ziyaretleriyle tanınan fenomen Testo Taylan ile çektiği videolar, Başaran'ın ününü daha da perçinledi. Ünlü YouTuber'larla yapılan iş birlikleri sayesinde dijital dünyada daha fazla görünürlük kazandı. Şimdi ise bu yükselişi sinema salonlarına taşınıyor.

FRAGMAN VE FİLMİN KONUSU

"Kadıköy Boğası" isimli komedi filminin ilk fragmanı, resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlandı. Fragmanda, Başaran'ın tanınmasına vesile olan ikonik davranışları ve sloganları sıkça yer buluyor. Ayrıca sadık köpeği Çomar, platonik aşkı Rabia ve başına gelen sıra dışı maceralar da filmde işlenecek ögeler arasında. Filmin içeriği şimdiden izleyicilerde hem merak hem de tartışma uyandırdı.

İşte fragman: