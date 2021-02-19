Kadıköy Belediye Başkanı kim oldu? Şerdil Dara Odabaşı kimdir?

Pek çok etkinliği bünyesinde barındıran ve birbirinden farklı konseptlere sahip bir ilçe olan Kadıköy, İstanbul'da yer almaktadır. Bu kapsamda vatandaşlar Kadıköy Belediye Başkanı kimdir, kim oldu? soruların yanıtlarını arıyor.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

İstanbul'da yer alan bölgelerden olan Kadıköy Belediyesi'nin başkanı Şerdil Dara Odabaşı'dır.

ŞERDİL DARA ODABAŞI KİMDİR?

1973 yılında Şanlıurfa'da doğan Şerdil Dara Odabaşı, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Ankara Deneme Lisesi'nden mezun oldu. 2, 3 ve 4. dönem CHP Milletvekili ve Meclis İdari Saymanı merhum Mahmut Odabaşı ile başlayan ve tüm aileyi şekillendiren bir Cumhuriyet kültürünün içinde büyüdü. Kurtuluş Savaşı'nda bilfiil yer alan, İstiklal Madalyası'na layık görülen, aralarında milletvekili ve belediye başkanlarının bulunduğu Odabaşı ailesinin dördüncü kuşak ferdidir.

1992 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Odabaşı, o yıllarda siyasete dahil oldu. Üniversite öğrencilerinin parti üyesi olamadığı o dönemde, sosyal demokrat gençliği buluşturmak amacıyla oluşturulan Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu'nun İstanbul Üniversitesi temsilciliğini ve başkanlığını yürüttü.

1994 yerel seçimlerinde SHP Merkez Seçim Ofisi'nde görev alan Odabaşı, sırasıyla;

2011 yılında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği,

2012'de tekrar seçilerek İl Başkan Vekilliği ve seçim hukuk işlerinden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı,

2015 yılında, Sayın Murat Karayalçın'ın İstanbul İl Başkanlığı'ndaki yönetimde CHP İstanbul İl Sekreterliği,

2014 yerel ve 2015 genel seçimleri olmak üzere, seçim hukuk işleri ve kampanya yönetiminde farklı görevlerde bulundu.

Odabaşı, başta Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) ve Fenerbahçe kulüp üyelikleri olmak üzere birçok sivil toplum örgütüyle yakın çalışmalar içinde oldu.

1999 yılından, Kadıköy Belediye Başkanı seçildiği güne kadar, kendi kurduğu hukuk bürosunda serbest avukat olarak çalışan Odabaşı, evli ve bir kız, bir erkek çocuk babasıdır.