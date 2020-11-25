KADES uygulaması Aydınlı kadınlara tanıtıldı
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KADES uygulaması Aydınlı kadınlara tanıtıldı

25.11.2020 14:29 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:32
KADES uygulaması Aydınlı kadınlara tanıtıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından kadınların acil durumlarda kullanabileceği mobil uygulama olan Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) tanıtıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından kadınların acil durumlarda kullanabileceği mobil uygulama olan Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) tanıtıldı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında birçok farkındalık etkinlikleri gerçekleştirilirken, Efeler'de stant açan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydınlı kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) mobil uygulamasını tanıttı. Acil durumlarda kadınların kullanabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan uygulama ile artık kadınlar tehlikede olduklarını düşündükleri anda bu uygulama sayesinde kendilerini koruyabilecek.

"Kadınlardan yoğun ilgi

Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan stantta kadınları bilgilendiren polis görevlileri, olası bir şiddet ve taciz durumlarında kullanabilecekleri uygulama hakkında detaylı bilgi vererek, kendilerine bir tuş kadar yakın olduklarını ifade etti. Kadınlara broşür dağıtan ekipler, bazılarının telefonuna KADES'i indirerek nasıl kullanacaklarını uygulamalı olarak gösterdi. 25 Kasım Gününün "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olması münasebetiyle kadın haklarının korunması, toplumsal farkındalığın arttırılmasını amaçlanan etkinliğe, kadınlar yoğun ilgi gösterirken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından açılan standa da Aydınlılar kadına karşı şiddet konusunda bilgilendirildi. Stantlarda Aydınlı kadınlar bilgilendirilirken, çevreye bırakılan ve "Kadınlar için buradayız" yazılı dövizler de görenlerin beğenisini topladı. - AYDIN

KADES uygulaması Aydınlı kadınlara tanıtıldı
KADES uygulaması Aydınlı kadınlara tanıtıldı
KADES uygulaması Aydınlı kadınlara tanıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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