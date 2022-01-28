Kaderimin Oyunu son bölüm Full HD izle! STAR TV Kaderimin Oyunu son bölümde neler oldu? 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Cemal'in Asiye'yi öptüğü an yakalanmaları büyük panik yaşamalarına sebep olur. Uğur'un fotoğrafının dergide çıkması ise asıl tehlikenin habercisidir. Yaşadıklarını kaldıramayan Nergis'in öfkesini artık Asiye bile durduramazken, bundan en çok yara alan kişi ise yine kendisi olur. Asiye'nin karşısına çıkan davetsiz misafir gündeme bomba gibi düşerken, Demirhanların konağında da yeni bir sayfa açılacaktır.
KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜM FULL İZLE
Necmi'nin gelişi, Asiye cephesinde büyük paniğe sebep olur. Genç kadın bu davetsiz misafiri susturmak için çözüm yolları ararken, sürekli bir açıklarını kollayan Raci de nihayet bir ipucu bulmuştur. Helin ve Nergis arasında ipler iyice gerilince, Cemal kimin yanında duracağını seçmek zorunda kalır. Asiye ve Cemal geçmiş üzerinden hesaplaşır. Necmi belası can sıkmaya devam ederken, her şeyin sonunu getirebilecek bir haber konağa bomba gibi düşer.
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