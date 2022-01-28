Kaderimin Oyunu bugün var mı, hangi gün? 28 Ocak Cuma Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman? Kaderimin Oyunu yeni bölümde neler olacak?

Kaderimin oyunu hangi gün? sorusu merak ediliyor. Kaderimin Oyunu, NGM Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral yer almaktadır. Bu akşam Kaderimin Oyunu var mı, yok mu, neden yok? 28 Ocak Cuma Kaderimin Oyunu yeni bölüm olmayacak mı? Kaderimin Oyunu 6. bölüm ne zaman? Kaderimin Oyunu yeni bölümde neler olacak? Bu hafta yeni bölüm neden yok? İşte detaylar haberimizde...

KADERİMİN OYUNU BU AKŞAM VAR MI?

Kaderimin Oyunu bu akşam saat 20.00'da Star TV'de yayınlanacak.

28 Ocak Star TV yayın akışı:

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

00:15 Annemizi Saklarken

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

KADERİMİN OYUNU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Necmi'nin gelişi, Asiye cephesinde büyük paniğe sebep olur. Genç kadın bu davetsiz misafiri susturmak için çözüm yolları ararken, sürekli bir açıklarını kollayan Raci de nihayet bir ipucu bulmuştur. Helin ve Nergis arasında ipler iyice gerilince, Cemal kimin yanında duracağını seçmek zorunda kalır. Asiye ve Cemal geçmiş üzerinden hesaplaşır. Necmi belası can sıkmaya devam ederken, her şeyin sonunu getirebilecek bir haber konağa bomba gibi düşer.

KADERİMİN OYUNU 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemal'in Asiye'yi öptüğü an yakalanmaları büyük panik yaşamalarına sebep olur. Uğur'un fotoğrafının dergide çıkması ise asıl tehlikenin habercisidir. Yaşadıklarını kaldıramayan Nergis'in öfkesini artık Asiye bile durduramazken, bundan en çok yara alan kişi ise yine kendisi olur. Asiye'nin karşısına çıkan davetsiz misafir gündeme bomba gibi düşerken, Demirhanların konağında da yeni bir sayfa açılacaktır.

KADERİMİN OYUNU KONUSU NE?

İlk giriş konusu

Gencecik yaşında iki çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan Asiye'nin hayatı, bir gün başlarına gelen felaketle alt üst olur. Amasya'dan İstanbul'a geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkan Asiye, yolda hiç tanımadığı hâlde kendilerine yardım eden, uzun yıllar sonra Rusya'dan İstanbul'a dönmekte olan Mahir'le tanışır. Mahir sayesinde, Demirhan konağına sığınacak olan Asiye ve çocukları için bu bir kurtuluş değil, kaderin kötü bir oyunudur.

Dizinin tam konusu

Asiye üvey annesi tarafından büyütülmüş ve zor bir çocukluk dönemi geçirmiştir. Henüz 17 yaşındayken evden kaçma kararı alan genç kadın, Cemal ile tanışır ve kısa süre içinde evlenir. Çiftin Nergis ve Uğur isminde iki çocukları dünyaya gelir ancak geçim sıkıntısı yüzünden zor günler yaşarlar.

Cemal, Helin isimli varlıklı bir kadının, aklını çelmesinden dolayı daha iyi bir yaşam için Asiye'yi ve iki çocuğunu bırakıp gider. Tüm imkânsızlıklara rağmen Asiye kendini çocuklarının mutluluğuna adar ve onlara babalarının yokluğunu hissettirmeden yaşamaya çalışır. Ancak bir gün canından çok sevdiği kızı Nergis'in başına gelen felaketle tüm hayatı ters yüz olur.

Asiye yaşanan olayın ardından çocuklarını korumak için geri dönüşü imkânsız bir yola girmek zorunda kalır ancak burada hiç tanımadığı ve kendilerine yardım eden Mahir ile tanışır.

Hem Mahir hem de tamamen insani duygularla yardım ederek arabasına aldığı Asiye ve çocukları o andan sonra değişecektir. Asiye ve çocukları Mahir sayesinde Demirhan konağına sığınır ancak bu sığınma bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcı olacaktır.

KADERİMİN OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Asiye (Öykü Karayel) (1-)

Cemal (Akın Akınözü) (1-)

Helin (Meriç Aral) (1-)

Mahir Kutay (Demirhan) (Sarp Apak) (1-)

Yardımcı karakterler

Zahide Demirhan (Esra Dermancıoğlu) -

Harun Demirhan (Müfit Kayacan) -

Nedret Demirhan (Ülkü Duru) -

Raci Demirhan (Kaan Çakır) -

Nergis (Iraz Akçam) -

Uğur (Yıldırım Özcan) -

Emine Kutay (Yeşim Gül) -

Fikret Kutay (Onur Bilge) -

Gülsüm Kutay (Ayça Koptur) -

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