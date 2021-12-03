Kaderimin oyunu Asiye kimdir, kaç yaşında, nereli? Öykü Karayel kimdir?

Kaderimin Oyunu dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisi izleyiciden tam not aldı. Diziseverler, dizideki Asiye rolünü canlandıran Öykü Karayel'i araştırdı.Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaderimin Oyunu Asiye kimdir? detayları sizler için derledik.

KADERİMİN OYUNU ASİYE KİMDİR? ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?

Öykü Karayel 20 Ağustos 1990, İstanbul doğumludur. 1990 yılında İstanbul'da doğan Öykü Karayel, Çemberlitaş Kız Lisesi mezunudur. İkiz kardeşi vardır. Kenter Tiyatrosu'nda kısa bir eğitim aldıktan sonra, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi. Henüz konservatuvar öğrencisiyken Krek'in Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunu için yapılan seçmelere katıldı ve 30 aday arasından Ayşe rolünü oynamaya hak kazandı. İlk profesyonel deneyimi olan; Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı tiyatro oyunundaki Ayşe rolüyle, 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde, Efes Özel Ödülü'nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü'nü almayı başardı. Performansıyla önce senarist Ece Yörenç'in, ardından da yapımcı Kerem Çatay'ın ilgisini çekip 20 yaşında oyuncu olmuştur. Kuzey Güney adlı TV dizisinde, Cemre Çayak karakterini canlandırmıştır. 2014 yılındaki ilk oyunu Katil Joe ile Moda Sahnesi'nde seyircilerin karşısına çıkmıştır. Kara Para Aşk adlı TV dizisine 30. bölüm ile dâhil olmuş ve dizide İpek karakterini oynamaktadır.

KADERİMİN OYUNU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün yaptığı hikayesini Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kaderimin Oyunu için set hazırlıkları başladı.

Kaderimin Oyunu dizisinin konusu : Üvey annesi tarafından büyütülen Asiye, zorlu geçen çocukluk döneminden sonra 17 yaşına gelince evden kaçma kararı alır. Cemal ile tanışan Asiye, onunla evlenir. Çiftin Nergis ve Umut isimi iki çocuğu dünyaya gelir ama geçim sıkıntısı yaşanır ve bu evliliğe gölge düşer.

Cemal hem eşini hem de iki çocuğunu daha iyi bir yaşam için bırakıp gider. Helin isimli varlıklı kadın Cemal'in aklını çeler ve onu ailesinden koparınca da Asiye, iki çocuğu ile yaşam mücadelesine başlar. Asiye, bu yaşam mücadelesi sırasında Mahir ile karşılaşır ve tüm kaderi bir anda değişir.

Kaderimin Oyunu dizisinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak yer alacak.

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