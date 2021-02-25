Kader nedir? Kader anlayışı nedir? Dinde Kader ne anlama gelir? Kur'an-ı Kerim'de Kader nedir?
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Kader nedir? Kader anlayışı nedir? Dinde Kader ne anlama gelir? Kur'an-ı Kerim'de Kader nedir?

25.02.2021 14:52 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:58
Kader nedir? Kader anlayışı nedir? Dinde Kader ne anlama gelir? Kur'an-ı Kerim'de Kader nedir?

Sözlükte Kader ne demek? İslam dininde Kader ne anlama gelir? Kader nedir? Kader anlayışı nedir? Dinde Kader ne anlama gelir? Kur'an-ı Kerim'de Kader nedir? TDK'ya göre Kader nedir?

Günlük hayatta bazı olaylara karşı Kader dediğimiz ama anlamını tam olarak bilmediğimiz Kader nedir? Kader anlayışı nedir? Dinde Kader ne anlama gelir? Kur'an-ı Kerim'de Kader nedir? İslam'da kader ne anlama gelir?

KADER NE DEMEK?

Sözlükte Kader, gücü yetmek; planlamak, ölçü ile yapmak, bir şeyin şeklini ve niteliğini belirlemek, kıymetini bilmek; rızkını daraltmak gibi anlamlara gelir.

DİNDE KADER NE ANLAMA GELİR?

Bazı islamcılara göre kader ise bütün nesne ve olayların kazâya uygun olarak yaratılması ve dış âlemde gerçeklik kazanmasıdır. Kaderle yakından ilgili olanların başında ilim sıfatı gelir. Allah gaybı bilir, ilmi her şeyi kuşatmıştır, göklerde ve yerde olanlara, gizli açık her şeye vâkıftır; insanların açıkladıklarından ve kalplerinde sakladıklarından haberdardır (el-Bakara 2/77; et-Tevbe 9/78; en-Nahl 16/19, 23; el-Hucurât 49/16, 18; et-Talâk 65/12). Kur'ân-ı Kerîm'de, âhiret hayatında cennet ve cehennem ehlinin talep ve temennileriyle yapacakları konuşmaların Allah'ın sebkat etmiş ilmi çerçevesine girdiğini ifade eden birçok âyet mevcuttur (meselâ bk. el-A'râf 7/44-51; Fâtır 35/33-37; Sâd 38/62-64).

KUR'AN-I KERİM'DE KADER NE ANLAMA GELİR?

Kur'an'da bütün nesne ve olayların belli bir düzen içinde gerçekleşmesi ilâhî sıfatlarla irtibatlandırılır. Bunlar ilim, irade ve kudret gibi zâtî; yaratma, yaşatma, öldürme, hidayete erdirme, saptırma gibi fiilî sıfatlardır. Kaderle yakından ilgili olanların başında ilim sıfatı gelir. Allah gaybı bilir, ilmi her şeyi kuşatmıştır, göklerde ve yerde olanlara, gizli açık her şeye vâkıftır; insanların açıkladıklarından ve kalplerinde sakladıklarından haberdardır (el-Bakara 2/77; et-Tevbe 9/78; en-Nahl 16/19, 23; el-Hucurât 49/16, 18; et-Talâk 65/12). Kur'ân-ı Kerîm'de, âhiret hayatında cennet ve cehennem ehlinin talep ve temennileriyle yapacakları konuşmaların Allah'ın sebkat etmiş ilmi çerçevesine girdiğini ifade eden birçok âyet mevcuttur (meselâ bk. el-A'râf 7/44-51; Fâtır 35/33-37; Sâd 38/62-64).

Kader nedir? Kader anlayışı nedir? Dinde Kader ne anlama gelir? Kur'an-ı Kerim'de Kader nedir?
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