Kademeli mesai saati uygulamasının ilk gününde toplu ulaşımdan manzaralar
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Kademeli mesai saati uygulamasının ilk gününde toplu ulaşımdan manzaralar

Kademeli mesai saati uygulamasına geçilen bugünde İstanbul'da toplu taşıma araçlarında yoğunluk olduğu gözlendi.

21.09.2020 08:03 | Son Güncelleme: 21.09.2020 08:28

İstanbul Valiliği tarafından yeni tip korona virüse karşı mücadele kapsamında vatandaşların toplu taşıtlarda oluşturduğu yoğunluğu önlemek amacıyla haftanın ilk gününde kademeli mesai saati uygulamasına geçildi. Haftanın ilk iş gününde kademeli mesai ve esnek çalışma uygulamasına geçişin ardından metrobüs ve otobüs duraklarındaki yolcu yoğunluğu görüntülendi.

Kademeli mesai saati uygulamasının ilk gününde toplu ulaşımdan manzaralar

ESNEK ÇALIŞMA USULÜNE GEÇİŞ

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüs salgınına karşı bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda geçtiğimiz cuma günü İstanbul Valiliği, İl Pandemi Kurulu toplantısında kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesine karar verdi.

Kademeli mesai saati uygulamasının ilk gününde toplu ulaşımdan manzaralar

FARKLI MESLEK GRUPLARI AYRI SAATLERDE İŞE BAŞLAYACAK

Bu uygulamaya göre, toplu taşıtlarda yoğunluğun en üst seviyelerde olduğu 07:00-09:00 ve 17:00-20:00 saat dilimleri arasında farklı meslek gruplarının ayrı saatlerde mesaiye başlamaları kararlaştırıldı. Alınan bu kararın ardından İstanbul'da haftanın ilk iş gününde metrobüs ve otobüs durakları gibi toplu ulaşım alanlarında yolcu yoğunluğu görüntülendi.

Kademeli mesai saati uygulamasının ilk gününde toplu ulaşımdan manzaralar
Kademeli mesai saati uygulamasının ilk gününde toplu ulaşımdan manzaralar

Kaynak: İHA

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