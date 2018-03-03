Kadem Mardin İl Temsilciği Kadınların Hizmetinde

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Mardin il temsilciliği bir otelde düzenlenen açılış töreni ile kadınların hizmetine girdi.

Açılış programında, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler anıldı. Kur'an tilaveti ile başlayan programda şehitler için dua edildi. Programın açılış konuşmasını yapan KADEM Mardin Temsilcisi Özgül Saidoğlu, Mardin'de farklı dil ve dinlerdeki kadınların Türkiye'ye örnek bir şekilde kardeşçe yaşadığını vurguladı. Saidoğlu, "Günlük yaşantı içinde farklı kökenlere sahip kadınlarımız birlik olarak kardeşçe ve birbirini tamamlayan bir organizmanın adeta uzuvları gibi hayatlarını idame etmekte. Mardin kimsenin kimseden üstün olmadığı, kadın ve erkeğin birbirinin tamamlayıcısı olduğu bir medeniyet şehridir" dedi.

KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, Mardin'de 30. temsilciliklerini açtıklarını ifade etti. Yılmaz, "Mardin barışın ve umudun simgesi. 8 Mart 2013'ten bu yana ses getiren dikkat çeken farkındalık oluşturan çok sayıda faaliyete başarı ile imza attık. Ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğümüz bu faaliyetlerle Türkiye'nin önde gelen kadın derneklerinden biri olmayı başardık. İnsan haklarının ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz kadın haklarını savunuyor, toplumda siyasette ve iş hayatında kadınları güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bizler kadın sözcüğünün şiddetle yan yana kullanıldığı bir çağda yaşıyoruz. Dünya genelinde her gün yüzlerce kadın şiddete maruz kalıyor ve şiddetin ölümle neticelenen vahim sonuçlarıyla karşılaşıyoruz. Böyle bir çağda kadına karşı şiddeti meşru sayan, kadını ötekileştiren her türlü anlayışla mücadele etmek bizim üzerimize düşen vazifedir. Hiç kimse kadına yönelik şiddeti 'Töre, gelenek, namus davası' diyerek meşrulaştıramaz. Bir STK olarak şiddete çözüm önerileri sunarak, toplumsal farkındalığı arttırmak ve kamusal alanda şiddeti meşrulaştıran sebepleri azaltacak yasal düzenlemelere ön ayak olmak öncelikli hedeflerimizdendir" diye konuştu.

Miroğlu'ndan KADEM'e destek

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Kürt bir aşiret kızı olan annenin çocuğu olarak annesinin Arapça öğrenmesi ile hem Kürtçe hem Arapça öğrendiğini belirterek, bölgede annelerin çocuklara verdiği eğitimin ne denli önemli olduğunu vurguladı. Toplumu yetiştiren annelerin çocuklara verdiği eğitim ile toplumun geliştiğini kaydeden Miroğlu, bölgenin farklı kimlikler ile kardeşçe yaşamasında kadınların en etkili rolü üstlendiğini kaydetti.

AK Parti Mardin Milletvekili ve TBMM Meclis İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı da bölgede kadınların önemine değinerek, KADEM çalışmaları ve kadınların birlikteliği ile bölgenin gelişip büyüyeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Mardin Valisi Mustafa Yaman, kadınların ve gençlerin hem belediye hem de valilik olarak destekçisi olduklarını ifade ederek açılış kurdelesini protokol üyeleri ile birlikte kesti.

Programa AK Parti Mardin Milletvekili TBMM Meclis İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, eşi Gülseren Yaman, KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, birim idare amirleri ve çok sayıda temsilci katıldı. - MARDİN