Kaçtığı iddia edilen Paşinyan sosyal medyadan ulusa seslendi: İmzalamasaydım 20 bin kişilik orduyla kuşatılacaktık

Dağlık Karabağ anlaşmasını imzalayarak yenilgiyi kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkesinde eleştirilerin hedefi haline geldi. Kaçtığı iddia edilen Paşinyan Facebook hesabından ulusa seslendi. Paşinyan, "20 bin asker ve subayın çemberinde kalacaktık ve Kelbecer ile Kaşatag'ın düşüşü kaçınılmaz olacaktı" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmasından sonra kendisini savunmaya geçti ve 1.5 aylık dönemde yaklaşık olarak 250'den fazla yerleşim yerini Ermenistan işgalinden kurtardı. İşgalden kurtarılan yerler arasında Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'da bulunurken, bu durum Erivan yönetimini köşeye sıkıştırdı.

Azerbaycan ve Rusya Devlet Başkanları ile anlaşma imzalayarak Dağlık Karabağ'da yenildiğini kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkesinde istenmeyen adam ilan edildi. Başta muhalefet partiler olmak üzere binlerce kişi Paşinyan'ı protesto etmek için eylem düzenlerken, Ermeni basını Paşiyan'ın ortaya çıkarsa linç edileceğini aktardı.

"KARABAĞ'DA ÇATIŞMALARI BİTİRMEKLE İLGİLİ BİR ANLAŞMA"

Günlerdir ortalarda görünmeyen Paşinyan bugün Facebook hesabından ulusa seslendi. İmzaladığı belgenin Dağlık Karabağ'da kesin çözüm anlamına gelmediğini savunan Paşinyan, "Bu sadece Karabağ'da çatışmaları bitirmekle ilgili bir anlaşma" dedi.

"20 BİN ASKER VE SUBAYIN ÇEMBERİNDE KALACAKTIK"

Açıklamalarına devam eden Paşinyan, "Birkaç gün içerisinde önce Hankendi ardından Askeran ve Ağdere'yi kaybedecektik. Bu şehirler kaybedildiğinde 20 bin asker ve subayın çemberinde kalacaktık ve Kelbecer ile Kaşatag'ın düşüşü kaçınılmaz olacaktı" diyerek kendileri açısından durumun kötü olduğunu belirtti. Anlaşma sayesinde bölgenin güvenli duruma geldiğini söyleyen Paşinyan, "Rus Barış Güçleri, Karabağ sakinlerinin güvenliğini sağlayacak ve bu sayede Hankendi ve Erivan arasında iletişim kopmayarak istikrarlı bir güvenlik sağlanacak" ifadelerini kullandı.