KAÇKARLARDA, 'HELİSKİ' HEYECANI BAŞLADI - Haberler
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KAÇKARLARDA, 'HELİSKİ' HEYECANI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'de sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda yapılan helikopterli kayak sporu 'heliski' heyecanı bu yılda başladı.

RİZE (DHA) - TÜRKİYE'de sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda yapılan helikopterli kayak sporu 'heliski' heyecanı bu yılda başladı. Alpler yerine Kaçkar Dağları'nı tercih eden yaklaşık 370 dolayında sporcu, 12 hafta boyunca zirve ve vadilerde adrenalin dolu anlar yaşayacak.

Dünyada İsviçre, Himalaya, Gürcistan, Kanada, Fransa'da yapılan, Türkiye'de ise sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterli kayak sporu 'heliski' heyecanı bu yıl da başladı. Rusya, Hollanda, İsviçre ve Fransa'dan sporcular, Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'na geldi. İlk kafiledeki 19 sporcu sezonun ilk kayağını gerçekleştirdi. 2 helikopterle alınıp, dağların zirvesine bırakılan sporcular, kayarak vadilere indi. 12 hafta sürecek etkinlikte sporcu kafileleri, zorlu ve dik yamaçlarından kayacak. Helikopterle tekrar zirveye bırakılacak kayakçılar, gün boyu adrenalin dolu anlar yaşayacak. Kaçkar Dağları bu yıl farklı ülkelerden 370 sporcuyu ağırlayacak.

ÇIĞ RİSKİNE KARŞI ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Vadiler boyunca inerek nefes kesen görüntülere imza atan kayakçılar, adrenalini artırmak için oluşturdukları çığla bile yarışıyor. Sporcuların sırtlarında taşıdıkları airbag özellikli çantalar, olası çığ altında kalma durumu halinde, otomatik olarak açılıyor ve bir çadır görevi görüyor. Çantada bulunan GPS cihazı, helikoptere sinyal gönderiyor, çığ altında kalsa bile sporcunun yeri kolaylıkla bulunuyor. Heliski yapılan helikopter ise acil müdahale için özel olarak donatıldı. Ambulans tipi helikopter, olası olaylara müdahale için hazırlandı.

KAÇKARLARDA, 'HELİSKİ' HEYECANI BAŞLADI

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Ayder Yaylası, Türkiye, Fransa, Rize, Güncel, Haber

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