Kaçkar Dağları'nın eteklerinde 'motosafari' heyecanı DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı'nın, koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterdiği, Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek 4'üncü dağı olan Kaçkar Dağları, dağcılar ve helikopterle kayak sporu 'heliski' yapanların yanı sıra motosafari tutkunlarını da ağırlıyor.

DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı'nın, koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterdiği, Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek 4'üncü dağı olan Kaçkar Dağları, dağcılar ve helikopterle kayak sporu 'heliski' yapanların yanı sıra motosafari tutkunlarını da ağırlıyor. Rize'de adrenalin tutkunu Mustafa Canca (43) da motosikletiyle çıktığı Kaçkar Dağları eteklerinde gezmedik yer bırakmıyor. Arkadaşlarıyla Kaçkar Dağları'nın etkileyici doğasında keşfedilmemiş parkurlarda adrenalin yaşayan Canca, motosafarinin de keyfini çıkartıyor.

Rizeli motosiklet tutkunu Mustafa Canca, kurucusu olduğu ENDURO53 isimli spor kulübü üyesi arkadaşlarıyla, Kaçkar Dağları eteklerinde tırmanış yapıyor. Motosikleti bir tutku haline getiren Canca ve arkadaş grubu, Kaçkarların etkileyici doğasında keşfedilmemiş parkurlarda adrenalin yaşayıp, motosafari ve muhteşem doğanın da keyfini sürüyor. Özellikle hafta sonları buluşan grup, motosikletleriyle Kaçkar Dağları'nın etekleri ve yüksek kesimlerine tırmanıp, yol kat ediyor. El değmemiş coğrafyada kendilerine özel olarak belirdikleri parkurlarda, zorlu ve dik yamaçlarından geçen motosiklet tutkunları, kimi zaman da göl kıyısında mola veriyor. Motosikletli gurup tarafından kayda alınan adrenalin dolu anlarına ilişkin görüntüler ise paylaşıldığı sosyal medyada ilgi odağı oluyor.

'MOTOSİKLET VE DOĞA TUTKUSU BİZİ KAÇKARLARA TAŞIDI'

Doğayla iç içe yaşam geçirmekten mutlu olduğunu anlatan Mustafa Canca, motosiklete olan tutkunun bu sayede arttığını belirtti. Canca, "Motosiklet tutkumuzu yaylalara, göllere, dağlara taşımak için tek başıma çıktığım bu yolda bir spor kulübü kurdum. Şimdi yaklaşık 30 kişiyiz. Çok eğleniyoruz. Hem doğayı geziyor hem de motosikletimizle adrenalin keyfi yaşıyoruz. Ekibimizle birçok yaylaya, göle gittik. Çok zor parkurlarda ilerledik, gitmedik yer bırakmadık. Haftanın bir günü yaylalara gideriz. Kimseyi rahatsız etmeden, doğayla iç içe bir zaman geçiriyoruz. Zorlu ve tehlikeli yolculuklarımız oluyor ama tüm tedbirlerimizi alarak, motorlarımızın bakımlarını yaparak bu yolcukları gerçekleştiriyoruz. Adrenalin tutkunlarını motorlarıyla buraya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğancan İLEK