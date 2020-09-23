Kaçkar Dağları'nın eteklerinde 'motosafari' heyecanı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaçkar Dağları'nın eteklerinde 'motosafari' heyecanı

DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı'nın, koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterdiği, Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek 4'üncü dağı olan Kaçkar Dağları, dağcılar ve helikopterle kayak sporu 'heliski' yapanların yanı sıra motosafari tutkunlarını da ağırlıyor.

Kaçkar Dağları'nın eteklerinde 'motosafari' heyecanı
23.09.2020 07:52 | Son Güncelleme: 23.09.2020 07:56

DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı'nın, koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterdiği, Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek 4'üncü dağı olan Kaçkar Dağları, dağcılar ve helikopterle kayak sporu 'heliski' yapanların yanı sıra motosafari tutkunlarını da ağırlıyor. Rize'de adrenalin tutkunu Mustafa Canca (43) da motosikletiyle çıktığı Kaçkar Dağları eteklerinde gezmedik yer bırakmıyor. Arkadaşlarıyla Kaçkar Dağları'nın etkileyici doğasında keşfedilmemiş parkurlarda adrenalin yaşayan Canca, motosafarinin de keyfini çıkartıyor.

Rizeli motosiklet tutkunu Mustafa Canca, kurucusu olduğu ENDURO53 isimli spor kulübü üyesi arkadaşlarıyla, Kaçkar Dağları eteklerinde tırmanış yapıyor. Motosikleti bir tutku haline getiren Canca ve arkadaş grubu, Kaçkarların etkileyici doğasında keşfedilmemiş parkurlarda adrenalin yaşayıp, motosafari ve muhteşem doğanın da keyfini sürüyor.  Özellikle hafta sonları buluşan grup, motosikletleriyle Kaçkar Dağları'nın etekleri ve yüksek kesimlerine tırmanıp, yol kat ediyor. El değmemiş coğrafyada kendilerine özel olarak belirdikleri parkurlarda, zorlu ve dik yamaçlarından geçen motosiklet tutkunları, kimi zaman da göl kıyısında mola veriyor.  Motosikletli gurup tarafından kayda alınan adrenalin dolu anlarına ilişkin görüntüler ise paylaşıldığı sosyal medyada ilgi odağı oluyor.

'MOTOSİKLET VE DOĞA TUTKUSU BİZİ KAÇKARLARA TAŞIDI'

Doğayla iç içe yaşam geçirmekten mutlu olduğunu anlatan Mustafa Canca, motosiklete olan tutkunun bu sayede arttığını belirtti. Canca, "Motosiklet tutkumuzu yaylalara, göllere, dağlara taşımak için tek başıma çıktığım bu yolda bir spor kulübü kurdum. Şimdi yaklaşık 30 kişiyiz. Çok eğleniyoruz. Hem doğayı geziyor hem de motosikletimizle adrenalin keyfi yaşıyoruz. Ekibimizle birçok yaylaya, göle gittik. Çok zor parkurlarda ilerledik, gitmedik yer bırakmadık. Haftanın bir günü yaylalara gideriz. Kimseyi rahatsız etmeden, doğayla iç içe bir zaman geçiriyoruz. Zorlu ve tehlikeli yolculuklarımız oluyor ama tüm tedbirlerimizi alarak, motorlarımızın bakımlarını yaparak bu yolcukları gerçekleştiriyoruz. Adrenalin tutkunlarını motorlarıyla buraya davet ediyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğancan İLEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Meral Akşener Angela Merkel Charles Michel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Halil Sezai İlker Kaleli Şeyma Subaşı Aytaç Ağırlar
Spor Babel Sörloth Mbaye Diagne Marcel Tisserand Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana İtalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaçkar Dağları'nın eteklerinde 'motosafari' heyecanı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 07:57:25. #1.15#
title