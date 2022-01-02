Kaçırılan kültür varlıklarını Türkiye'ye getiren ekip

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, yurt dışına kaçırılan Anadolu kökenli eserlerin Türkiye'ye iadesi için gece-gündüz çalışıyor. 2021 yılında yapılan çalışmalar sonucu 3 bin 480 eser Türkiye'ye kazandırıldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, Türkiye'den kaçırılan tarihi eserlerin yurda iadesi için hummalı bir çalışma yürütüyor. Yurt dışındaki müzeler ve sanat ticaretiyle uğraşan kurumların web sayfaları ile yayınlarını titizlikle tarayan ekipler, Anadolu'dan kaçırılan kültür varlıklarını tespit ediyor. Daha sonra söz konusu ülkeye gidip, yerinde incelemede bulunan ekipler, tarihi eserlerin Türkiye'ye iade edilmesi için gerekli çalışmaları yapıyor.

Boz, yurt içi kaçakçılıkla mücadele konusunda ise daha çok ihbar üzerine çalışmalar yürütüldüğünü belirterek "Bakanlığımızın ihbar hattı Alo 176. Vatandaşlarımız sıklıkla buraya başvuruyor. Bunlar bizim için çok önemli. İşi şansa bırakmıyoruz. Gelen bütün ihbarları değerlendiriyoruz" dedi.