Kaçırılan kızına kavuşan anne: 4 yıldır sevmek, koklamak hayali kuruyordum

Ömer HASAR-Can EROK/ ŞANLIURFA'da, babası tarafından alıkonulan 7 yaşındaki Şariban, 4 yıldır verdiği hukuk mücadelesini kazanan ve İngiltere'den gelen annesi Zübeyde Kocaman'a dün teslim edildi. Kızına kavuşmanın sevincini yaşayan Zübeyde Kocaman duygularını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Kocaman "4 yıldır çocuğumu hiç görmedim dokunamadım. Bir yabancı gibi yaklaştı bana. Ağladı ben ağladım. Anlatılmaz bir duygu. Anneler çok iyi bilir. Karşılıksız sevgidir çocuk sevgisi." dedi.

İngiltere'de oturan Zübeyde Kocaman, 10 yıl önce İstanbul'da Halil Y. ile birlikte yaşadı. Daha sonra İngiltere'ye dönen Zübeyde Kocaman'ın bu birliktelikten kızı oldu ve adını Şariban koydu. Zübeyde Kocaman, 4 yıl önce Halil Y'yi kızı ile buluşması için İngiltere'ye davet etti. Ancak vize sorunu çıktığı için Halil Y, İngiltere'ye gidemedi. Halil Y'nin ısrarı üzerine Zübeyde Kocaman, kızıyla birlikte Şanlıurfa'ya geldi. Ancak, Halil Y., buluşmanın ardından çocuğu kaçırdı. Kızını kaçıran Halil Y'nin izine ulaşamayan anne İngiltere'ye geri döndü ancak velayeti üzerinde olan küçük kızı için hukuk mücadelesi başlattı. Yıllar süren ve daha önce çocuğunu alması Halil Y'nin yakınları tarafından engellenen annenin hukuk mücadelesi lehine sonuçlandı.

4 yıl süren hasret de cumartesi günü jandarmanın anne Kocaman'ı aramasıyla son buldu. "Kızını bulduk" telefonuyla pazar günü avukatlarıyla birlikte Şanlıurfa'ya giden Zübeyde Kocaman, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından havalimanından alınarak polis evine yerleştirildi. Jandarma tarafından alınan küçük kız ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurduna yerleştirdi. Polisler dün küçük kızı buradan alarak annesiyle buluşturdu.

ÇOCUĞUM BANA BİR YABANCI GİBİ YAKLAŞTI

Jandarma ve polis ekiplerine teşekkür eden Zübeyde Kocaman, DHA muhabirine duygularını anlatırken "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle size teşekkür ediyorum. Kızıma kavuşmama sebep oldunuz. Jandarmalar beni aradığında ' 1 saat 2 saat sonra buluyoruz' dediklerinde inanmadım. Sonra aradılar bulunduğunu söylediler. Hemen Türkiye'ye geldim. Urfa'ya gittim. 4 yıldır çocuğumu hiç görmedim dokunamadım. Bir yabancı gibi yaklaştı bana. Ağladı ben ağladım. Anlatılmaz bir duygu. Anneler çok iyi bilir. Karşılıksız sevgidir çocuk sevgisi." dedi.

KAÇIRACAKLAR RÜYASI GÖRÜYORDUM O NEDENLE KORKUYORUM

Kocaman yaşadıklarını anlatırken, "Bir rüya gördüm. Kucağımdaydı kahkahalar atıyordu. Bir uyandım çocuk yok. Yanımyaymış gibi hissettim. 'Çocuğun öldü' diye telefon geldi. Apar topar Türkiye'ye geldim. Savcılık sonrasında karakola gittim. 'Okulda' dediler. Jandarma konuşurken kızım kaçırıldı.. O anlar aklıma gelince çok korkuyorum. Yine arabalara bindirip kaçıracaklar diye korkuyorum." dedi.

BU GECE KIZIM KOLLARIMDA UYUDU

Bu gece kızımla kaldım. Kollarımda uyudu. Güzel mutlu veren bir duygu." diyen Zübeyde Kocaman, "Özel bir duygu mükemmel duygu. Gerçekten anlatılamaz. Çok mücadele verdim. Hep geldim gittim bir çocuğuma dokunabilmek koklayabilmek, yıkayabilmek için mücadele verdim. İnanılmaz duygu. Yıllarca çok ağladım. Korkulu rüyalar gördüm. Havalimanında da kaçırmışlardı. Hep rüyamda kızımı kaçırıyorlar rüyası görüyorum. 'Anne açım' diye rüyalar görüyordum. 4 yıl endişeli ve zor zamandı. 3 yaşındaydı. Ben kızımın ne yaşadığını hissedebiliyordum. Çok zor günler geçirdim" diye konuştu.

AVUKATLARIMA DA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Zübeyde Kocaman, "Yeni avukatlarıma teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Onlar gibi insanlar olursa mutlu olur. Daha önceki avukatlarım sürekli beni getirip götürdüler. Hiç yardımcı olmadılar. Üzücü gerçekten çok üzücü. Yeni avukatlarım sayesinde 1 hafta içerisinde çocuğuma kavuştum. Şaşkınım. Tabii sizin de çok emeğiniz var size de çok teşekkür ediyorum. Jandarmalara teşekkür, polislere çok teşekkür ediyorum. Çok isteklilerdi. Özellikle kadın komutan bulmak beni kavuşturmak çok istiyordu. Urfa emniyeti de bizi misafir ettiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müslim SARIYAR