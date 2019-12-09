Kaçar: "Akdeniz için bütün imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz"

09.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:46

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar ve beraberindeki heyet, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı makamında ziyaret etti.



Kaçar ve beraberindeki genel merkez yetkililerini, Başkan Mustafa Gültak'ın yanı sıra, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, Belediye Başkan yardımcıları ve Meclis üyeleri ile müdürler karşıladı. Ziyarette konuşan Mahmut Kaçar, seçim başarısı nedeniyle Başkan Gültak'ı tebrik ederek, "Mersin ve Akdeniz bizim için önemli. 31 Mart yerel seçimlerinde Akdeniz ilçesindeki vatandaşlarımız, önümüzdeki 5 yıl için Akdeniz'in yönetimini adayımıza emanet ettiler. Bu manada destek veren, sahip çıkan tüm Akdeniz halkına, genel merkezimiz adına bir kere daha teşekkür ediyorum. Yerel seçimler öncesinde Akdeniz'in daha yaşanılabilir bir kent olması için Belediye Başkanımızın ortaya koymuş olduğu bütün vaatler, bütün projeler, genel merkez olarak arkasında durduğumuz ve hayata geçirilmesi noktasında elimizdeki bütün imkanları seferber edebileceğimiz projelerdir. Cumhurbaşkanımızla başlayan hizmet belediyeciliğini, sosyal belediyeciliği ve gönül belediyeciliğini inşallah bu dönem Akdeniz'e taşımış olacağız. Akdeniz'de yerel seçimler öncesinde milletimize ne söz verdiysek, bunların hayata geçirilmesi noktasında yapacağımız hizmetler, belediyecilik anlayışımızın alt zeminini oluşturacaktır. Bugün de bu sebeplerle Belediye Başkanımızla birlikte, Akdeniz için neler yapacağımız konusunda bir toplantı gerçekleştireceğiz" dedi.



Başkan Gültak ise ziyaretlerinden dolayı Kaçar ve heyetine teşekkür ederek, "Akdeniz Belediyesi olarak hem genel merkezimizin hem de Kaçar'ın çok ciddi desteklerini aldık. Lütfi Elvan Bakanımız, milletvekillerimiz ve İl Başkanımızın da yoğun çalışmaları sonucunda genel merkezimizin vermiş olduğu desteklerle hem Mersin'in hem de Akdeniz'in yüz akı olduğumuza inanıyorum. Sadece Akdeniz için değil Mersin için de çalışıyoruz. TOKİ Başkanı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, ATAŞ yerleşkesine yapılacak olan 400+300 konutluk proje için, şubat ayı içerisinde ilk kazmayı vuracağız inşallah. Millet Bahçesi yapılamaz deniyordu ama biz Mersin'in nefes alacağı 140 dönümlük bu yeşil alanı Mersin'e kazandırdık. Kentsel dönüşüm için Barış, Mahmudiye ve Kültür mahallelerimizde vatandaşlarımızla ilk görüşmelerimizi tamamladık. Önümüzdeki aylarda ikinci görüşmeler başlayacağız. Sizlerden almış olduğumuz güçle Akdeniz'de 5 yıl sonunda birçok şey değişmiş olacak. Spor-Toto Başkanımızla bir anlaşma imzaladık. Yılmaz Güney Parkımızı yeniden yapıyoruz. Akdeniz'e 25 yeni basketbol sahası, 13 halı saha ve 3 sentetik saha yapımına başlıyoruz. Bunların hepsi 1 yıl içinde tamamlanmış olacak. Kaçar'a ziyaretleri ve destekleri için bir kere daha teşekkür ediyorum. Kaçar'ın ziyareti ile genel merkezi bir kere daha yanımızda hissettik. Bu destekleriyle daha da çok güçleneceğiz. Bütün ekibimle birlikte var gücümüzle çalışarak Akdeniz'de farkındalık oluşturacağımızın sözünü vermiştik. Allah nasip ederse bu çalışmalarımız artarak devam edecek" şeklinde konuştu.



Ziyaretin ardından Kaçar, Şevket Sümer Mahallesi 142. Cadde'de incelemelerde bulundu. İncelemeler esnasında kısa bir açıklama yapan Kaçar, "Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı tebrik ediyorum. Bu bir başlangıç. Akdeniz'e yapılacak çok daha büyük hizmetler var ve biz de hükümet olarak Akdeniz'deki bütün çalışmalara gereken desteği vereceğiz. Şevket Sümer Mahallesinin eski halini de biliyoruz. Ben inanıyorum ki bu cadde 3-4 ay sonra çok daha farklı bir güzellikte ve Mersin'de örnek bir cadde olacak" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA