Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bulunan Onur'un ölüm nedeni otopside belli olacak
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Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bulunan Onur'un ölüm nedeni otopside belli olacak

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bulunan Onur'un ölüm nedeni otopside belli olacak
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

ANKARA'da kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra kaybolan, 2 gün sonra da cansız bedeni bulunan tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'in (20), Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor.

ANKARA'da kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra kaybolan, 2 gün sonra da cansız bedeni bulunan tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'in (20), Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izi olmadığı belirtilen Eker'in kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti. Onur Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti. Koyunun peşinden giden Onur Eker ise kayboldu.

Erdoğan, yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alamayınca polis ve jandarmaya haber verdi. Bayramın ilk ve ikinci gününde aramalardan sonuç çıkmadı. Dün akşam saatlerinde dere kenarında Onur Eker'in yüzüstü yerde cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Eker'in cep telefonunun ve cüzdanının cebinde, yürürken kullandığı sopanın ise hemen cenazesinin yanında olduğu belirlendi. Eker'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izi olmadığı belirtilen Eker'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak.'BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ OLABİLİR'DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Zühtü Erdoğan, acı haber geldikten sonra torununun cenazesinin yanına gittiğini söyleyerek, "Cenaze bulunana kadar birilerinin bir şeyler yaptığını düşünüyordum, yani şüpheleniyordum. Ancak cenazeyi görünce, elbiselerinde herhangi bir ters durum olmadığını ve sağlam olduğunu gördüm. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izi de göremedim. Ancak yüzüstü vaziyette olduğu ve baya orada bulunduğu için kafa bölümünde çürüme meydana gelmişti. Yorgunluktan orada kaldığını ve güneş altında kaldığı için beyin kanaması geçirmiş olabilir. Şu an için tam bir şey diyemeyiz, Adli Tıp Kurumu'nda inceleme yapılıyor. Onlardan haber bekliyoruz" dedi.

Onur Eker'in cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri devam ediyor.


Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bulunan Onur'un ölüm nedeni otopside belli olacak
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bulunan Onur'un ölüm nedeni otopside belli olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

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Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bulunan Onur'un ölüm nedeni otopside belli olacak - Haberler
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