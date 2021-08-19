Kaçak kazı yaparken yakalanan şahsın iş yerinden tarih fışkırdı
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Kaçak kazı yaparken yakalanan şahsın iş yerinden tarih fışkırdı

Kaçak kazı yaparken yakalanan şahsın iş yerinden tarih fışkırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde jandarma tarafından 3. derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde jandarma tarafından 3. derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların birinin iş yerinde yapılan aramada ise aralarında süs eşyaları ve sikkelerin olduğu 205 adet tarihi eser ele geçirildi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesi Saraycık Mahallesi'nde 3. derece sit alanı olan Saraycık Kaplıcaları yakınlarında dün akşam saat 22.30 sıralarında Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Ö.Ç. (34) ve F.U. (39) isimli şahıslar kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte, 1 adet üzerinde RDR Deep Pro yazılı dedektör, 1 adet çekiç, 1 adet murç, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet alan tarama cihazı ve 1 adet madeni para bulmak için kullanılan küçük metalleri tespit edebilen pointir cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararı kapsamında Ö.Ç. isimli şahsın kendisine ait olan Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yapılan aramalar sonucunda, 82 adet eski dönemlere ait olarak değerlendirilen altın, gümüş ve bronz madeni para, 123 adet tarihi eser niteliği taşıyan parça ve 1 adet dedektör başlığı bulunarak el konuldu. Şüpheli Ö.Ç. ve F.U. isimli şahıslar jandarmadaki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilecek. - MANİSA

Kaçak kazı yaparken yakalanan şahsın iş yerinden tarih fışkırdı
Kaçak kazı yaparken yakalanan şahsın iş yerinden tarih fışkırdı
Kaçak kazı yaparken yakalanan şahsın iş yerinden tarih fışkırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kaçak kazı yaparken yakalanan şahsın iş yerinden tarih fışkırdı - Haberler
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