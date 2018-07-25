Kaçak Kazı Sonrası Tahrip Edilmiş Eserler Kurtarıldı

Kilis'te kaçak kazı yapılan bölgede bulunan tahrip olmuş apsis taş parçası ile zeminde yer alan mozaikli kısım kurtarıldı.

Valiliğin açıklamasına göre, güvenlik güçleri merkeze bağlı Karaçavuş köyü Köyyeri mevkisinde kaçak kazı yapıldığını belirledi.

Kilis Müze Müdürü Arkeolog Macit Aşir başkanlığında 9 Temmuz 2018'de başlatılan çalışmalar sonucu, tahrip olmuş bir apsis taş parçasıyla zeminde yer alan mozaikli bölge tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı kurtarma kazısı sonrası elde edilen eserlerin alanında uzman ekiplerce yapılan inceleme sonrası bulunduğu yerden kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, "Doğu-Batı yönünde M.S. 6. yüzyıl, Doğu Roma dönemine ait olduğu düşünülen yaklaşık 2,30 metrekare mozaik çıkarıldı. Küçük bir şapele ait olduğu tahmin edilen taban mozaiği Gaziantep Restorasyon ve Bölge Laboratuvar Müdürlüğü uzmanlarınca kaldırılarak Kilis Müze Müdürlüğü deposunda muhafaza altına alındı." ifadelerine yer verildi.