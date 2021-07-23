Mola veren otobüsün bagajından 11 Afgan göçmen çıktı
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Mola veren otobüsün bagajından 11 Afgan göçmen çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te otoyolda mola veren bir otobüste arama yapan jandarma ekipleri, 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni otobüsün bagajında yakaladı. 45 derecelik sıcaklıklarda havasız yolculuk eden göçmenlerin Oğuzeli Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

Gaziantep'te yasadışı kaçak göçmen geçişlerine yönelik çalışma yürüten Arıl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunda operasyon düzenledi.

YAKALANDIKLARI YER ŞOKE ETTİ

Şehirlerarası yolcu otobüslerinde arama gerçekleştiren jandarma ekiplerinin bir otobüste kaçak Afgan göçmenleri yakaladığı yer şoke etti. Jandarma ekipleri otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisinde mola veren Batman'dan Aksaray'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Mola veren otobüsün bagajından 11 Afgan göçmen çıktı

BAGAJDA 45 DERECELİK SICAKTA HAVASIZ KALDILAR

Otobüste detaylı arama gerçekleştiren ekipler 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen otobüsün bagajında yakaladı. 45 derecelik sıcakta bagajda havasız kalan kaçak göçmenlere jandarma ekipleri müdahale etti. Afgan göçmenlerin üzerinde arama yapan jandarma ekipleri göçmenlerin üzerinde sahte olduğu tespit edilen kimlik ele geçirdi.

Mola veren otobüsün bagajından 11 Afgan göçmen çıktı

Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerin tamamlanmasının ardından Oğuzeli Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi. Afgan göçmenler gözaltına alırken otobüs ile kaçak yolcu taşıyan şoför hakkında idari işlem başlatıldı.

Mola veren otobüsün bagajından 11 Afgan göçmen çıktı
Mola veren otobüsün bagajından 11 Afgan göçmen çıktı
Mola veren otobüsün bagajından 11 Afgan göçmen çıktı
Mola veren otobüsün bagajından 11 Afgan göçmen çıktı
Mola veren otobüsün bagajından 11 Afgan göçmen çıktı
Mola veren otobüsün bagajından 11 Afgan göçmen çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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