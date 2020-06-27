Kaçak düğünler yapılıyor mu? Düğün salonları ne zaman açılıyor? Kaçak düğünlerde koronavirüs tedbirleri uygulanmıyor mu?
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Kaçak düğünler yapılıyor mu? Düğün salonları ne zaman açılıyor? Kaçak düğünlerde koronavirüs tedbirleri uygulanmıyor mu?

Koronavirüs pandemisi sürecinde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yasak olmasına rağmen yapılan kaçak düğünler kaçak düğünler yapılıyor mu? Düğün salonları ne zaman açılıyor? Kaçak düğünlerde koronavirüs tedbirleri uygulanmıyor mu gibi soruları akıllara getrdi.

Kaçak düğünler yapılıyor mu? Düğün salonları ne zaman açılıyor? Kaçak düğünlerde koronavirüs tedbirleri uygulanmıyor mu?
27.06.2020 10:10 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:14

İçişleri Bakanlığı'nca 16 Mart günü düğün ve nişan etkinlikleri, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yasaklandı. Ancak denetimlere rağmen aile aralarındaki düğünler yapılmaya devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kentlerinde kaçak düğünler, yapılmaya devam edildi. Kaçak düğünler yapılıyor mu? Düğün salonları ne zaman açılıyor? Kaçak düğünlerde koronavirüs tedbirleri uygulanmıyor mu?

KAÇAK DÜĞÜNLER YAPILIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı'nca 16 Mart günü düğün ve nişan etkinlikleri, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yasaklandı. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kentlerinde kaçak düğünler, yapılmaya devam edildi. Yasağa rağmen aile aralarında yapılan izinsiz düğünlerin koronavirüsün bölgede artışa neden olduğu uzmanlarca açıklandı.

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başlamasıyla İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeyle nikah törenlerinin 15 Haziran, düğünlerin ise 1 Temmuz itibarıyla kontrollü şekilde yapılması kararlaştırıldı. Yasağın 1 Temmuz itibari ile kalkacak olmasına rağmen aileler arasında kontrolsüz ve kaçak düğünlerin artacağı endişesi sürüyor.

KAÇAK DÜĞÜNLERDE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ UYGULANMIYOR MU?

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Murat Kaçar, kaçak düğünlerin önlenemediğine dikkat çekerek, bu düğünlerde koronavirüs tedbirlerinin uygulanmadığı ve bundan ötürü vakalarda artışın yaşandığın söyledi. Kaçar, "Özellikle bu pandemi sürecinde vaka sayılarında artışın olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Birçok çift, birçok aile, sokaklarda, köylerde, yerinin yurdunun belli olmadığı, denetimin yapılamadığı alanlarda düğünlerini yaptılar. Ve bu düğünlerde hiçbir şekilde sosyal mesafe, hijyen ve maske takma kuralları uygulanmadı. Çünkü yerleri belli değil, nerede yaptıkları belli değil. Bundan kaynaklı bu kaçak düğünlerin oluşması vaka sayılarında artışı devam ettirecek. Bilindiği gibi düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor. Ancak vaka artışları halen devam ediyor. 1 Temmuz'dan itibaren vaka sayılarında artış olduğu zaman, biz düğün salonculara ve kır alanı olan yerlere bunun mal edilmemesi gerekiyor. Bu kaçak düğünlerle vaka sayısında artış devam edecektir" dedi.

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